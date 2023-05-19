В Екатеринбурге продают недостроенный бизнес-центр «Бриг» за 409 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге на улице Вилонова, 1 выставили на продажу недостроенный бизнес-центр «Бриг» за 409 млн 406 тыс. руб. Объявление о реализации было размещено на сайте аукционного дома «Торги-ру».
Также на сайте указано, что площадь недостроенного здания насчитывает 32 тыс. 629,3 кв. м. При этом степень готовности нежилого объекта составляет 72%.
«Разрешенное использование: для строительства и дальнейшей эксплуатации многоуровневого паркинга с кафе, административным блоком, торговыми помещениями и газовой котельной. Площадь: 7857 кв. м. (аренда)», — говорится в сообщении.
Продать здание планируется не позднее 1 июня 2023 года.
Напомним, что в Екатеринбурге к 2024 году еще один недостроенный бизнес-центр снесет Брусника.
БЦ «Карнеол» расположен в центре города на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. Здание выкуплено за 978 млн руб.
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