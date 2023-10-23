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Бруснике разрешили снести недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Компания Брусника получила разрешение снести 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол», расположенный в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. Организация выкупила здание в мае 2023 года за 978 млн руб., сообщается в официальном Telegram-канале девелопера.

Бруснике разрешили снести недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в Екатеринбурге

Специалисты будут разбирать стометровый недострой поэтапно. Сначала на каждом этаже будет демонтирована центральная часть, затем — окружающая ее оболочка. Плиты и колонны разрежут на блоки весом не более 1 т и спустят вниз с помощью крана. Некоторые перекрытия будут разбивать гидромолотами.

Бруснике разрешили снести недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в Екатеринбурге

Стеклопакеты и алюминиевый профиль сдадут на переработку, бетон и кирпич после дробления пойдут на отсыпку дорог и тротуаров в Академическом районе Екатеринбурга.

Планируется, что на демонтаж здания Бруснике потребуется три квартала. Специалисты уже начали возводить леса, которые затем накроют сеткой, а после установят кран.

Бруснике разрешили снести недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в Екатеринбурге

В дальнейшем на этом участке Брусника построит жилой дом. Его внешний облик архитекторы разработают совместно с городской администрацией и профильным сообществом. Демонтаж планируется начать летом и завершить в 2024 году.

Фото из официального Telegram-канала компании Брусника
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