Бруснике разрешили снести недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В связи с демонтажем здания бизнес-центра (БЦ) «Карнеол» с 1 ноября 2023 года по 1 ...04.09.2023 «Карнеол» снесут в кредит
Компания Брусника получила от УБРиР кредит на 1 млрд рублей для выкупа недостроя в центре Екатеринбурга ...22.05.2023 Разберут по кусочкам
Брусника построит жилой дом на месте одного из самых известных недостроев Екатеринбурга ...19.05.2023 Брусника снесет недостроенный БЦ «Карнеол» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Компания Брусника купила 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол», ...07.03.2023 Брусника реставрирует усадьбу Злоказова в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Компания Брусника получила разрешение на реставрацию усадьбы Злоказова на улице ...