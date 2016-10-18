В Екатеринбурге продают недостроенный бизнес-центр «Карнеол» за 1,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В Екатеринбурге вновь выставлен на торги недостроенный бизнес-центр «Карнеол», принадлежащий банку «Открытие». Информация об этом появилась на портале «Росэлторг». Стоимость объекта составляет 1,14 млрд руб.
Напомним, объект расположен на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса. Собственник пытается его продать с 2016 года. Бизнес-центр (строительство завершено на 70%) должны были сдать в эксплуатацию еще в 2011 году. Застройщиком являлся ЗАО «Карнеол». Разрешение на строительство у фирмы-застройщика истекло в конце 2015 года. А 25 марта 2016 года ЗАО «Карнеол» было признано банкротом. С соответствующим иском обратилась ФК «Открытие». Сумма требований всех кредиторов составила 3 млрд 062 млн 291 тыс. руб. В отношении компании открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
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