УБРиР предоставил застройщику Брусника кредит в 1 млрд рублей на проект реновации в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Компания Брусника купила 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол», ...30.05.2022 УБРиР предложил клиентам новый вид займов «Кредит до зарплаты»
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил свою линейку потребительских ...20.12.2021 УБРиР заключил сделку по приобретению части кредитного портфеля Банка Хоум Кредит
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Банк Хоум Кредит заключили сделку по ...05.05.2015 УБРиР предоставил ЛенСпецСМУ кредит в размере 1,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2015. Уральский банк реконструкции и развития и ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» подписали кредитный ...23.01.2009 В 2008 году активы ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» увеличились на 31,4%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» за 2008 год увеличил активы на 31,4% — ...