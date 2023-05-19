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УБРиР предоставил застройщику Брусника кредит в 1 млрд рублей на проект реновации в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставил застройщику Брусника кредит в 1 млрд руб. для выкупа недостроенного бизнес-центр «Карнеол». Девелопер снесет здание, находящееся на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса, а потом построит более ликвидный объект, сообщает пресс-служба УБРиР.

Ранее Брусника выиграла соответствующий тендер. Банк же смог оформить заем за две недели.

«Данная сделка продемонстрировала возможности банка быстро действовать в нестандартных ситуациях и оперативно закрывать потребности компаний. Полученный кредит позволит девелоперу осуществить амбициозные планы по модернизации городской инфраструктуры», — прокомментировала директор по работе с крупным бизнесом УБРиР Татьяна Левченко.

Снос и подготовка площадки ориентировочно займут год. За этот период архитекторы компании совместно с городской администрацией и профильным сообществом определят, как будет застраиваться участок.

«Это здание не соответствует современным представлениям об архитектуре и функциях городского центра. Достраивать его бессмысленно — и с эстетической, и с экономической точки зрения», — отметила исполнительный директор Брусники в Екатеринбурге Наталия Лушникова.

УБРиР успешно сотрудничает с компаниями на всей территории России, заключая с ними кредитные и лизинговые сделки, а также предоставляя банковские гарантии. Банк рассматривает как кредитование на пополнение оборотных средств, так и финансирование инвестиционных проектов на срок до семи лет и с суммой сделки до 5 млрд руб.
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