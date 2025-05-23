На ЕВРАЗ НТМК за 85 лет работы выплавили более 358 млн тонн чугуна

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. ЕВРАЗ НТМК отмечает 85-летний юбилей. За эти годы на комбинате произведено более 358 млн т чугуна, 246 млн т кокса, 388 млн т стали и 242 млн т стального проката, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«Комбинат встречает 85-летие с достойными результатами, и в этом есть вклад каждого сотрудника предприятия. На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация экологических, производственных и инвестиционных проектов. Идет строительство коксовой батареи № 10, в стадии реализации проект по строительству новых мощностей непрерывной разливки стали в конвертерном цехе. Мы планируем развивать производство мелющих шаров», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Первый чугун доменная печь Ново-Тагильского металлургического завода (название ЕВРАЗ НТМК до 1957 года) выдала 25 июня 1940 года. На сегодняшний день ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат — предприятие полного металлургического цикла. Основной продукцией являются железнодорожные колеса и строительный двутавр, продукция строительного сортамента и трубная заготовка, а также стальные полуфабрикаты. В настоящее время на комбинате работают три коксовые батареи, две доменные печи, четыре конвертера, четыре прокатных цеха.С 25 июня на ЕВРАЗ НТМК начнутся праздничные мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею. Они продлятся до Дня металлурга. В доменном цехе пройдет традиционная юбилейная плавка, новый производственный объект будет введен в работу в конвертерном цехе. Наградами разных уровней будет поощрено рекордное количество человек — 891 сотрудник. 19 июля для всех жителей города за КДЦ «Современник» состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады.Отметим, что ЕВРАЗ — один из ключевых работодателей в регионах присутствия. Согласно совместному исследованию с ANCOR, в 2025 году ЕВРАЗ НТМК вошел в число лидеров по привлекательности и узнаваемости среди предприятий Нижнего Тагила. Компания обеспечивает качественное и доступное питание с дотацией до 70%, осуществляет доставку сотрудников на комфортабельных автобусах, компенсирует работникам затраты по ипотечным кредитам, осуществляет поддержку молодых семей и семей с детьми. Численность сотрудников ЕВРАЗ НТМК — более 13 тыс. 600 человек, средний уровень заработной платы — более 100 тыс. руб.Кроме того, ЕВРАЗ проводит автоматизацию и цифровизацию производства, модернизирует оборудование, внедряет наилучшие доступные технологии, комплексно занимается трансформацией рабочих мест и улучшением условий труда, предоставляет возможности для развития и карьерного роста.