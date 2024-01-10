Изобретатели будущего

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Предприятия холдинга ЕВРАЗ в 2023 году получили 20 патентов в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России. Экономический эффект от использования запатентованных изобретений составляет более 1 млрд руб. в год. Все технологии уже прошли испытания и успешно применяются на комбинатах.Так, металлурги ЕВРАЗ НТМК запатентовали технические решения в области использования огнеупоров, производства стали и мелющих шаров. Два патента были выданы для разработок новых способов непрерывной разливки стали и модернизации роликовой секции оборудования. Еще два патента касаются усовершенствования технологии производства и конфигурации весового дозирующего оборудования на шаропрокатном стане.Специалисты ЕВРАЗ КГОК разработали и запатентовали модель струйного аппарата для перекачивания водных растворов в цехах фабрики окускования. В сравнении со схожими моделями запатентованный механизм имеет увеличенную открытую приемную камеру, универсальную форму форсунки, а его КПД на 50% выше аналогов.«Изобретения работников уральских предприятий ЕВРАЗа созданы на основе опыта, высокой компетенции и инженерных изысканий. Запатентованные технологии и модернизированные модели оборудования позволяют наиболее эффективно выстраивать производственные процессы и повышать качество продукции», — считает вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Кроме этого, в начале декабря прошлого года заместитель начальника конвертерного цеха по технико-технологическому развитию ЕВРАЗ НТМК Алексей Чиглинцев был признан лучшим среди специалистов по модернизации огнеупорных материалов на конкурсе «Изобретатель года-2023». Мероприятие проходило в Москве в рамках фестиваля Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов «Наука и изобретения для жизни».Разработки Алексея Чиглинцева повысили производительность оборудования, значительно улучшили качество заводской стали и помогли снизить себестоимость производства за счет более долгой эксплуатации материалов — экономический эффект уже исчисляется суммой более 500 млн руб.Награду победителю конкурса, в жюри которого вошли ученые и исследователи, представители промышленности, эксперты в области технического творчества и другие эксперты, вручил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе международной выставки «ИННОПРОМ-2022» вручил Алексею Чиглинцеву премию Черепановых за вклад в развитие научно-технического прогресса региона. Вместе с коллегами из лаборатории и специалистами цеха по технологии металлург создал и запатентовал семь изобретений.Отметим, что предприятия ЕВРАЗа уже несколько лет подряд стабильно представляют различные изобретения для усовершенствования процесса производства на различных конкурсах, а также регулярно получают патенты на новинки.Так, в 2021 году ЕВРАЗ НТМК получил 22 патента на полезные модели и изобретения. Три патента были выданы на разработанные приспособления и методы, используемые на производстве для снижения нагрузки на окружающую среду, привлечение в производство образующихся металлургических отходов и уменьшение их складирования. Например, в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК начали привлекать в производство шлак, образующийся на установке десульфурации полупродукта. Теперь ежемесячно более 1 тыс. т шлака привлекается в производство в доменном цехе.Также на ЕВРАЗ НТМК начали вторично использовать металлопродукт, который образуется при выплесках из конвертеров. Остатки собирают, сортируют, фракцию 10-100 мм привлекают в доменную плавку, фракцию 0-10 направляют на предприятие-партнер для производства железофлюса. Крупная фракция дробится и также привлекается в производство. Благодаря тому, что восстановление железа из вторичных продуктов в доменном производстве требует до 5% меньше кокса, чем при получении железа из ЖРС, инновация повышает эффективность плавки чугуна и снижает углеродный след производства.Еще одно из значимых изобретений — способ ускорения движения скиповых ковшей, подающих топливо в доменную печь. Благодаря этому сократилось время загрузки, а также повысилась производительность доменной печи.Часть важных патентов относится к прокатному переделу. Идеи направлены на улучшение технологии производства мелющих шаров.Стоит отметить, что на ЕВРАЗ НТМК созданы все условия для технического творчества сотрудников, вознаграждается интеллектуальный труд, действует бюро по управлению интеллектуальной собственностью, сотрудники которого помогают авторам оформить необходимые документы для получения патентов.Ежегодно комбинат получает от реализации патентных предложений эффект на сумму свыше 300 млн руб.