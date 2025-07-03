Инженеры ЕВРАЗ НТМК получили премию Черепановых за разработку мелющих шаров повышенной прочности

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Сотрудники ЕВРАЗ НТМК стали лауреатами премии Черепановых за разработку мелющих шаров повышенной прочности для горнодобывающей отрасли, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Премию имени изобретателей первого русского паровоза, учрежденную в Свердловской области в 1997 году, присуждает конкурсная комиссия в составе представителей Уральского отделения РАН и областного Союза промышленников и предпринимателей. В этом году лауреатов награждал на международной выставке ИННОПРОМ врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Среди награжденных — команда тагильских металлургов: начальник рельсобалочного цеха Денис Гаев, начальник бюро технологии производства Алексей Скороходов, начальник производственного участка шаропрокатного стана Сергей Борисов, начальник исследовательской лаборатории научно-исследовательского центра Ильяс Галимьянов.Металлурги комбината в координации со специалистами ЕВРАЗ Торговой компании разработали новые виды мелющих шаров, эффективных при высоких нагрузках, сложных режимах измельчения и нестабильных параметрах работы. По итогам этой работы ЕВРАЗ зарегистрировал восемь патентов на новые способы производства шаров. Сейчас они представлены в новой премиальной линейке ЕВРАЗа — «Шармакс».Всего за эти годы лауреатами премии имени Черепановых стали 62 сотрудника ЕВРАЗ НТМК.