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Инженеры ЕВРАЗ НТМК получили премию Черепановых за разработку мелющих шаров повышенной прочности

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Сотрудники ЕВРАЗ НТМК стали лауреатами премии Черепановых за разработку мелющих шаров повышенной прочности для горнодобывающей отрасли, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Инженеры ЕВРАЗ НТМК получили премию Черепановых за разработку мелющих шаров повышенной прочности

Премию имени изобретателей первого русского паровоза, учрежденную в Свердловской области в 1997 году, присуждает конкурсная комиссия в составе представителей Уральского отделения РАН и областного Союза промышленников и предпринимателей. В этом году лауреатов награждал на международной выставке ИННОПРОМ врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Среди награжденных — команда тагильских металлургов: начальник рельсобалочного цеха Денис Гаев, начальник бюро технологии производства Алексей Скороходов, начальник производственного участка шаропрокатного стана Сергей Борисов, начальник исследовательской лаборатории научно-исследовательского центра Ильяс Галимьянов.

Инженеры ЕВРАЗ НТМК получили премию Черепановых за разработку мелющих шаров повышенной прочности

Металлурги комбината в координации со специалистами ЕВРАЗ Торговой компании разработали новые виды мелющих шаров, эффективных при высоких нагрузках, сложных режимах измельчения и нестабильных параметрах работы. По итогам этой работы ЕВРАЗ зарегистрировал восемь патентов на новые способы производства шаров. Сейчас они представлены в новой премиальной линейке ЕВРАЗа — «Шармакс».

Всего за эти годы лауреатами премии имени Черепановых стали 62 сотрудника ЕВРАЗ НТМК.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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