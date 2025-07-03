Инженеры ЕВРАЗ НТМК получили премию Черепановых за разработку мелющих шаров повышенной прочности

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. ЕВРАЗ организовал первую всероссийскую конференцию производителей и потребителей ...11.08.2023 ЕВРАЗ НТМК запустил технологию компьютерного зрения при производстве мелющих шаров
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. ЕВРАЗ НТМК начал применять технологию компьютерного зрения при производстве мелющих ...11.11.2021 ЕВРАЗ НТМК отправил пробную партию мелющих шаров на испытания по международным стандартам
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. Опытную партию мелющих шаров направил ЕВРАЗ НТМК на комплексные испытания по ...15.07.2019 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК получили премию имени изобретателей Черепановых
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Сотрудники ЕВРАЗ НТМК получили премию имени изобретателей Черепановых. Об этом сообщает ...30.08.2017 На ЕВРАЗ НТМК начали монтаж основного оборудования шаропрокатного стана
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация проекта строительства шаропрокатного стана. Об ...