Пятеро сотрудников ЕВРАЗ НТМК получили медали и премии имени Черепановых

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. Пятеро сотрудников ЕВРАЗ НТМК стали лауреатами премии имени Черепановых. Эта награда вручается лучшим инженерам Свердловской области, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Премии достались пятерым металлургам: заместителю главного энергетика по развитию энергоменеджмента Александру Моисееву, работникам бюро развития новых конструкций транспортного проката и колесобандажного цеха: Александру Беспамятных, Роману Ильиных, Александру Мартынову, Андрею Щербинину. Медали вручил губернатор Евгений Куйвашев.«Свердловская область всегда славилась творческими, инициативными людьми, инженерами, промышленниками, изобретателями и рационализаторами, настоящими профессионалами, чья мысль заставляет все вокруг меняться, совершенствоваться, двигаться вперед. Сегодня, в новых экономических условиях, стратегически важной становится консолидация сил, направленных на модернизацию промышленности. Перед нами стоят задачи создания новых разработок. Поэтому роль инженеров в развитии российской экономики невозможно переоценить», — отметил он.А. Моисеев инициировал проект диспетчеризации контроля температурного графика теплоснабжения, который позволил сократить перетопы и сэкономить 422 тыс. кубометров природного газа. Энергетик участвовал в реализации программы по снижению затрат на закупку электрической мощности в часы пиковой нагрузки в цехе прокатки широкополочных балок, крупносортном, фасонно-литейном, доменном цехах. Экономический эффект от этого составил 10 млн руб. В 2022 году А. Моисеев участвовал в создании методики расчета выбросов парниковых газов.Металлурги А. Беспамятных, Р. Ильиных, А. Мартынов и А. Щербинин разработали мероприятия для повышения надежности и эксплуатационных свойств колесных пар в условиях тяжеловесного движения с увеличением осевой нагрузки. С помощью компьютерного моделирования создана и запатентована низконапряженная конструкция колеса. Опытные образцы успешно прошли испытания и сертификацию.Премия имени изобретателей первого русского паровоза была учреждена в Свердловской области в 1997 году. Присуждает ее конкурсная комиссия, в которую входят представители Уральского отделения Российской академии наук, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Лауреатами премии за все время стали более 40 сотрудников ЕВРАЗ НТМК.