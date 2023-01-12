ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подтвердили соответствие энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001:2018

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК состоялся аудит, по результатам которого было подтверждено соответствие системы энергоменеджмента требованиям стандарта ISO 50001:2018. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



На ЕВРАЗ КГОК аудиторы посетили обогатительную фабрику, фабрику окускования, энергетический цех, цех электротехнических лабораторий. На НТМК состоялся визит в подразделения управления главного энергетика, коксохимическое производство, крупносортный цех, проектно-конструкторский институт «Ником-проект».







Инспекторы ознакомились с производственными, управленческими и вспомогательными процессами. Они оценили организационную структуру управления, соответствие документации требованиям стандарта и законодательства РФ, качественный анализ планируемых и реализованных энергосберегающих мероприятий. Несоответствий в работе подразделений предприятий найдено не было. По оценке экспертов, система энергоменеджмента на предприятиях дивизиона «Урал» полностью соответствует требованиям международного стандарта ISO 50001.



«Соответствие энергоменеджмента международному стандарту говорит о том, что для производства чугуна, стали, металлопроката предприятия тратят оптимальное количество энергоресурсов и демонстрируют лучшую динамику по снижению их использования среди предприятий металлургической отрасли в России. К примеру, ЕВРАЗ НТМК с 2018 по 2021 год снизил энергопотребление на 10%», — отметил директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин.







На ЕВРАЗ НТМК система энергетического менеджмента внедрена и сертифицирована в 2017 году, на ЕВРАЗ КГОК — в 2021-м. ISO 50001 — международно признанный стандарт в энергетической сфере. В версии стандарта 2018 года учтены все требования с учетом практического опыта, наработанного за годы внедрения, стандарт максимально интегрируется с другими системами менеджмента. Система энергоменеджмента позволяет управлять рисками, достигать экономии на платежах за топливно-энергетические ресурсы, снизить себестоимость выпускаемой продукции.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа