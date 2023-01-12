УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
12.01.2023

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подтвердили соответствие энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001:2018

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК состоялся аудит, по результатам которого было подтверждено соответствие системы энергоменеджмента требованиям стандарта ISO 50001:2018. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

На ЕВРАЗ КГОК аудиторы посетили обогатительную фабрику, фабрику окускования, энергетический цех, цех электротехнических лабораторий. На НТМК состоялся визит в подразделения управления главного энергетика, коксохимическое производство, крупносортный цех, проектно-конструкторский институт «Ником-проект».

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подтвердили соответствие энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001:2018

Инспекторы ознакомились с производственными, управленческими и вспомогательными процессами. Они оценили организационную структуру управления, соответствие документации требованиям стандарта и законодательства РФ, качественный анализ планируемых и реализованных энергосберегающих мероприятий. Несоответствий в работе подразделений предприятий найдено не было. По оценке экспертов, система энергоменеджмента на предприятиях дивизиона «Урал» полностью соответствует требованиям международного стандарта ISO 50001.

«Соответствие энергоменеджмента международному стандарту говорит о том, что для производства чугуна, стали, металлопроката предприятия тратят оптимальное количество энергоресурсов и демонстрируют лучшую динамику по снижению их использования среди предприятий металлургической отрасли в России. К примеру, ЕВРАЗ НТМК с 2018 по 2021 год снизил энергопотребление на 10%», — отметил директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин.

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подтвердили соответствие энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001:2018

На ЕВРАЗ НТМК система энергетического менеджмента внедрена и сертифицирована в 2017 году, на ЕВРАЗ КГОК — в 2021-м. ISO 50001 — международно признанный стандарт в энергетической сфере. В версии стандарта 2018 года учтены все требования с учетом практического опыта, наработанного за годы внедрения, стандарт максимально интегрируется с другими системами менеджмента. Система энергоменеджмента позволяет управлять рисками, достигать экономии на платежах за топливно-энергетические ресурсы, снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.12.2021 Урало-сибирский эталон европейского качества

Предприятия ЕВРАЗа получили сертификат соответствия энергоменеджмента по международному стандарту ISO 50001 ...

22.12.2021 Уральские предприятия ЕВРАЗа получили сертификаты о соответствии системы энергоменеджмента международному стандарту

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2021. Нижнетагильский металлургический комбинат и Качканарский горно-обогатительный комбинат ...

30.04.2021 ЕВРАЗ НТМК подтвердил соответствие системы энергоменеджмента требованиям новой версии международного стандарта

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) ЕВРАЗа получил сертификат соответствия ...

05.02.2018 ЕВРАЗ НТМК получил сертификат ISO 50001

Аудиторы высоко оценили систему энергетического менеджмента предприятия ...

30.01.2018 ЕВРАЗ НТМК успешно прошел сертификационный аудит системы энергетического менеджмента

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2018. ЕВРАЗ НТМК получил международный сертификат ISO 50001. Об этом сообщает региональный ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (170)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18