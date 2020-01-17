ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК наградили юных волонтеров за успехи в работе

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В Центре культуры и искусства НТМК состоялся традиционный бал молодежи ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, где подвели итоги 2022 года. Лучшие трудовые коллективы, а также неравнодушные металлурги и горняки получили заслуженные награды и благодарственные письма от руководства. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Лучшими молодежными трудовыми коллективами ЕВРАЗ НТМК стали работники доменного, рельсобалочного, колесобандажного цехов, а также цеха прокатки широкополочных балок и цеха ремонта металлургического электрооборудования. На ЕВРАЗ КГОК отметили трудовые коллективы управления горного железнодорожного транспорта, фабрики обогащения и цеха ремонта оборудования. Все они активно участвовали в повышении эффективности производства. Кроме того, специальная комиссия оценивала достижения в общественной и спортивной жизни комбинатов.
«Пусть ваш профессионализм, неравнодушие и стремление повышать эффективность работы станут стимулом для развития всего нашего трудового коллектива, дивизиона и компании. Молодежь — это большая сила, наше настоящее и наше будущее. Спасибо вам за труд, за вашу энергию и инициативность!» — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.
Десять лучших наставников молодежи получили дипломы за свой вклад в новое поколение. В этой номинации победителей отбирали сразу по нескольким критериям: стажу, опыту работы, количеству учеников. Также учитывались и профессиональные достижения подопечных, например, участие в конкурсах мастерства.
Во время торжественной церемонии восьми самым активным волонтерам ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК вручили благодарственные письма. Десять молодых сотрудников конвертерного, доменного, рельсобалочного и других цехов ЕВРАЗ НТМК удостоились благодарностей «За высокие результаты в работе» и отличительных знаков «Лауреат молодежной премии».
Все награжденные получили премии и подарки. Молодежный бал культурно-развлекательной программы завершился выступлением кавер-группы. Мероприятие посетило 500 человек.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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