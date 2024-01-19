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19.01.2024

Около 100 молодых сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа получили корпоративные награды и благодарности

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Холдинг ЕВРАЗ провел молодежный бал, на котором около ста молодых сотрудников получили корпоративные награды по итогам работы в 2023 году. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Около 100 молодых сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа получили корпоративные награды и благодарности

«Лучшие трудовые коллективы получили корпоративные награды, благодарности с занесением в трудовую книжку и денежные премии», — указано в сообщении.

К примеру, звание «Лучший молодежный трудовой коллектив» на ЕВРАЗ НТМК получили бригады рельсобалочного и колесобандажного цехов, цеха прокатки широкополочных балок и цеха по ремонту металлургического электрооборудования. На ЕВРАЗ КГОК этого звания удостоились агломератчики фабрики окускования, экипаж тягового агрегата 21 управления горного железнодорожного транспорта и коллектив филиала Качканарской ТЭЦ.

Около 100 молодых сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа получили корпоративные награды и благодарности

«Вы заряжаете нас энергией и инициативностью. Эти качества позволяют решать самые сложные производственные задачи. Мы всегда поддерживаем молодое поколение. Спасибо за ваше неравнодушие, огонь в глазах и стремление развиваться!» — сказал на церемонии вручения наград директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин. Участниками праздничного мероприятия стали около 400 человек.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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