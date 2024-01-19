Около 100 молодых сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа получили корпоративные награды и благодарности

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Холдинг ЕВРАЗ провел молодежный бал, на котором около ста молодых сотрудников получили корпоративные награды по итогам работы в 2023 году. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«Лучшие трудовые коллективы получили корпоративные награды, благодарности с занесением в трудовую книжку и денежные премии», — указано в сообщении.К примеру, звание «Лучший молодежный трудовой коллектив» на ЕВРАЗ НТМК получили бригады рельсобалочного и колесобандажного цехов, цеха прокатки широкополочных балок и цеха по ремонту металлургического электрооборудования. На ЕВРАЗ КГОК этого звания удостоились агломератчики фабрики окускования, экипаж тягового агрегата 21 управления горного железнодорожного транспорта и коллектив филиала Качканарской ТЭЦ.«Вы заряжаете нас энергией и инициативностью. Эти качества позволяют решать самые сложные производственные задачи. Мы всегда поддерживаем молодое поколение. Спасибо за ваше неравнодушие, огонь в глазах и стремление развиваться!» — сказал на церемонии вручения наград директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин. Участниками праздничного мероприятия стали около 400 человек.