Около 100 молодых сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа получили корпоративные награды и благодарности

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В Центре культуры и искусства НТМК состоялся традиционный бал молодежи ЕВРАЗ НТМК и ...17.03.2022 Металлурги ЕВРАЗ НТМК получили высокие государственные награды
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. Металлурги ЕВРАЗ НТМК получили высокие государственные награды за вклад в развитие ...17.01.2020 Уральские предприятия ЕВРАЗа наградили 100 лучших молодых сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК наградили лучших молодых работников по итогам прошлого года. ...14.01.2019 Пятьдесят молодых металлургов ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2019. Пятьдесят молодых работников ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды после подведения ...25.08.2017 Девять металлургов ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил девятерым металлургам ...