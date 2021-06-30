На площадке ЕВРАЗ КГОК впервые прошла школа агломератчиков предприятий России

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. По инициативе ЕВРАЗ КГОК в России впервые прошли мероприятия в рамках межзаводской школы агломератчиков. На площадку организатора для обмена опытом приехали представители семи промышленных предприятий страны, в том числе ЕВРАЗ ЗСМК, Северстали, ММК и Высокогорского ГОКа, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«Диалог с коллегами — специалистами агломерационных производств российских предприятий, изучение их опыта очень важны для развития ЕВРАЗ КГОК. Мы поделились экспертным мнением и практическим опытом улучшения качества продукции и повышения работоспособности оборудования. Первая межзаводская школа однозначно принесла пользу всем участникам, и, я уверен, такие встречи должны стать традиционными», — считает начальник фабрики окускования ЕВРАЗ КГОК Евгений Баранов.







Специалисты ЕВРАЗ КГОК выступили с докладами о проектах цифровизации, новых шихтовых материалах. Инженеры приглашенных предприятий презентовали идеи о производстве железофлюса, применении анализатора химсостава агломерационной шихты, футеровке панелей агломерационного горна.







Также гости побывали на фабрике окускования ЕВРАЗ КГОК, где познакомились с цифровой системой дозирования извести при подготовке сырья, оценили агрегаты для охлаждения агломерата и вагоноопрокидыватель. Участников заинтересовала система взаимодействия фабрики окускования с доменным цехом ЕВРАЗ НТМК, которая выстроена в формате совместных кросс-функциональных команд. Такой подход позволяет повышать эффективность плавки чугуна и снижать его себестоимость.



В завершение межзаводской школы состоялся круглый стол, на котором участники обсудили вопросы дальнейшего совершенствования технологий и модернизации оборудования для наибольшей эффективности и экологичности производства железорудного сырья.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа