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На площадке ЕВРАЗ КГОК впервые прошла школа агломератчиков предприятий России

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. По инициативе ЕВРАЗ КГОК в России впервые прошли мероприятия в рамках межзаводской школы агломератчиков. На площадку организатора для обмена опытом приехали представители семи промышленных предприятий страны, в том числе ЕВРАЗ ЗСМК, Северстали, ММК и Высокогорского ГОКа, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

«Диалог с коллегами — специалистами агломерационных производств российских предприятий, изучение их опыта очень важны для развития ЕВРАЗ КГОК. Мы поделились экспертным мнением и практическим опытом улучшения качества продукции и повышения работоспособности оборудования. Первая межзаводская школа однозначно принесла пользу всем участникам, и, я уверен, такие встречи должны стать традиционными», — считает начальник фабрики окускования ЕВРАЗ КГОК Евгений Баранов.

На площадке ЕВРАЗ КГОК впервые прошла школа агломератчиков предприятий России

Специалисты ЕВРАЗ КГОК выступили с докладами о проектах цифровизации, новых шихтовых материалах. Инженеры приглашенных предприятий презентовали идеи о производстве железофлюса, применении анализатора химсостава агломерационной шихты, футеровке панелей агломерационного горна.

На площадке ЕВРАЗ КГОК впервые прошла школа агломератчиков предприятий России

Также гости побывали на фабрике окускования ЕВРАЗ КГОК, где познакомились с цифровой системой дозирования извести при подготовке сырья, оценили агрегаты для охлаждения агломерата и вагоноопрокидыватель. Участников заинтересовала система взаимодействия фабрики окускования с доменным цехом ЕВРАЗ НТМК, которая выстроена в формате совместных кросс-функциональных команд. Такой подход позволяет повышать эффективность плавки чугуна и снижать его себестоимость.

В завершение межзаводской школы состоялся круглый стол, на котором участники обсудили вопросы дальнейшего совершенствования технологий и модернизации оборудования для наибольшей эффективности и экологичности производства железорудного сырья.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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