ММК организует межзаводскую школу по обмену производственным опытом специалистов агломерационных производств

УрБК, Магнитогорск, 13.03.2024. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) 14 марта начинает свою работу второй этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов агломерационных производств ведущих металлургических предприятий страны. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.



В двухдневном мероприятии примут участие порядка 40 руководителей и специалистов агломерационного производства ММК, Новолипецкого и Челябинского металлургического комбинатов, Северстали, Качканарского ГОКа и ЗСМК (входят в состав компании ЕВРАЗ), компании «Уральская сталь», ПАО «Тулачермет» и других предприятий.



Участники межзаводской школы рассмотрят и обсудят технические и технологические вопросы, а также обменяются мнениями по актуальным проблемам агломерационного производства. Запланирована и обзорная экскурсия по территории ММК с посещением доменного и кислородно-конвертерного цехов, листопрокатного цеха № 11 и аглофабрики № 5, за строительство которой комбинат был удостоен звания лауреата конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России».