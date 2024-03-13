ММК организует межзаводскую школу по обмену производственным опытом специалистов агломерационных производств

УрБК, Магнитогорск, 11.12.2023. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») стартует первый ...16.03.2023 На ММК начался новый этап межзаводской школы для доменщиков
УрБК, Магнитогорск, 16.03.2023. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает работу ...09.12.2019 На базе ММК прокатчики обменяются производственным опытом в рамках межзаводской школы
УрБК, Магнитогорск, 09.12.2019. Сегодня, 9 декабря, на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) стартует ...29.07.2019 На ММК начала свою работу межзаводская школа по обмену опытом специалистов коксохимического производства
УрБК, Магнитогорск, 29.07.2019. Сегодня в Магнитогорске начинает свою работу межзаводская школа по обмену ...10.09.2018 На ММК начинает работу межзаводская школа специалистов ремонтного производства
УрБК, Магнитогорск, 10.09.2018. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает свою работу ...