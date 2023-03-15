На ММК начался новый этап межзаводской школы для доменщиков

УрБК, Магнитогорск, 16.03.2023. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает работу магнитогорский этап межзаводской школы по обмену производственным опытом специалистов доменного производства. Об этом сообщает управление информации и общественных связей предприятия.



Как отмечают специалисты, Магнитогорск — это второй город в программе межзаводской школы доменщиков. До этого участники отраслевого мероприятия побывали на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Также, по словам представителей предприятия, обучающее мероприятие стало юбилейным, 120-м по счету. В этот раз межзаводская школа объединила около сорока специалистов доменного производства, представляющих крупнейшие металлургические компании страны. Помимо представителей ММК, в их числе были доменщики Челябинского, Новолипецкого, Нижнетагильского, Западно-Сибирского и Череповецкого металлургических комбинатов, а также предприятий «Тулачермет» и «Уральская сталь». Кроме того, также примут участие в событии и представители корпорации «Чермет», благодаря которой уже более двух десятилетий и проходят подобные встречи металлургов.



Программа магнитогорского этапа школы доменщиков предусматривает знакомство с участками доменного цеха ПАО «ММК», а также обсуждение докладов, обмен мнениями по актуальным вопросам развития доменного производства, уточняют в Магнитке. Запланирована также обзорная экскурсия по производственной площадке ММК с посещением коксохимического производства и новейшей аглофабрики № 5.



Сообщается также, что доменное производство Магнитогорского металлургического комбината, отметившее в прошлом году свое 90-летие, является одним из крупнейших в российской металлургической отрасли. В настоящее время в его составе восемь доменных печей. В 2020 году доменное производство Магнитки преодолело отметку в 650 млн т выпущенного чугуна, а в 2021 году показало рекордный за всю постсоветскую историю результат — свыше 10,4 млн т чугуна, выпущенного за год.



Отмечается, что начиная с 2000 года на ведущих предприятиях металлургической отрасли ежеквартально проходят межзаводские школы по обмену производственным опытом специалистов основных профессий. Как правило, каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях-участниках. Группы специалистов больше недели находятся в постоянном контакте и имеют возможность, наряду с посещением производственных участков, рассматривать и обсуждать имеющиеся технические и технологические проблемы. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализованы сотни рекомендаций по улучшению производственных процессов.



Программа магнитогорского этапа школы рассчитана на два дня, после чего его участники отправятся в Новотроицк, где познакомятся с доменным производством компании «Уральская сталь».



Ранее сообщалось, что на ЕВРАЗ НТМК прошел первый этап межзаводской школы специалистов доменного производства. Мероприятие по обмену опытом посетили представители более 40 российских предприятий, включая ММК, НЛМК, «Северсталь», «Тулачермет», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.