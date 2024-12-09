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09.12.2024

В Магнитогорске стартовал первый этап межзаводской школы по обмену опытом для руководителей на базе ММК

УрБК, Магнитогорск, 09.12.2024. В Магнитогорске стартовал первый этап межзаводской школы по обмену опытом для руководителей на базе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В Магнитогорске стартовал первый этап межзаводской школы по обмену опытом для руководителей на базе ММК
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Подобные школы, где металлурги обмениваются опытом и повышают квалификацию, с 2000 года проходят под контролем компании «Чермет». Именно на таких мероприятиях специалисты узнают, как оптимизировать процесс производства на предприятиях. В этой школе примут участие специалисты по производству холоднокатаного листа. Кроме сотрудников ММК и «Чермет» будут задействованы около 40 человек. Это работники Новолипецкого металлургического комбината, компании «Северсталь» и металлурги Ташкентского металлургического завода.

Во время мероприятия участников ознакомят с цехами ММК, где выпускают холоднокатаный лист. В частности, металлурги посетят в листопрокатные цехи № 5 и № 11. В ЛПЦ № 11 производится холоднокатанный и оцинкованный прокат для внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и строительной отрасли. В ЛПЦ-5 расположены станы «2500» и «1700» холодной прокатки. Благодаря обновлению оборудования на производстве Магнитогорский металлургический комбинат остается лидером отрасли. Холдинг поставляет заказчикам продукцию высокого качества и производит материалы высокого класса.

Межзаводская школа будет работать 9 и 10 декабря. Затем участники поедут в Липецк и Череповец, где пройдут следующие этапы.
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