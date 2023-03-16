В рамках межзаводской школы ММК лучшие прокатчики страны обменяются опытом производства горячекатаного листа

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»



УрБК, Магнитогорск, 11.12.2023. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») стартует первый этап межзаводской школы по обмену опытом руководителей и специалистов по производству горячекатаного листа. Об этом сообщает пресс-служба комбината.Традиционное ежеквартальное мероприятие проходит уже в 126-й раз. Сегодня опытом обменяются около 40 специалистов, представляющих различные металлургические предприятия России. Помимо представителей ПАО «ММК» и корпорации «Чермет», под эгидой которой и проходят с 2000 года подобные мероприятия, будут участвовать специалисты Новолипецкого и Челябинского металлургических комбинатов, а также ПАО «Северсталь», Выксунского металлургического завода и АО «Уральская сталь».Двухдневная программа школы включает знакомство с прокатными подразделениями «ММК» с посещением производственных участков листопрокатных цехов 4 и 10 и производства толстолистового проката.Также запланированы посещение научно-технического музея ПАО «ММК» и экскурсия по уникальному многофункциональному парковому пространству, ставшему одним из крупнейших в стране проектов «Притяжение», инициатором и ключевым инвестором которого стал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.Далее участники обменяются впечатлениями, обсудят актуальные вопросы прокатного производства, применения математических моделей и расчетных методик прокатного процесса, организации технического обслуживания и ремонтов, снижения расходных коэффициентов, поделятся кейсами по решению производственных задач и повышению эффективности производственных процессов.По завершении магнитогорского этапа межзаводская школа специалистов производства горячекатаного листа продолжит свою работу в Череповце и Липецке.