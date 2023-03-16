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В рамках межзаводской школы ММК лучшие прокатчики страны обменяются опытом производства горячекатаного листа

УрБК, Магнитогорск, 11.12.2023. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») стартует первый этап межзаводской школы по обмену опытом руководителей и специалистов по производству горячекатаного листа. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

В рамках межзаводской школы ММК лучшие прокатчики страны обменяются опытом производства горячекатаного листа
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Традиционное ежеквартальное мероприятие проходит уже в 126-й раз. Сегодня опытом обменяются около 40 специалистов, представляющих различные металлургические предприятия России. Помимо представителей ПАО «ММК» и корпорации «Чермет», под эгидой которой и проходят с 2000 года подобные мероприятия, будут участвовать специалисты Новолипецкого и Челябинского металлургических комбинатов, а также ПАО «Северсталь», Выксунского металлургического завода и АО «Уральская сталь».

Двухдневная программа школы включает знакомство с прокатными подразделениями «ММК» с посещением производственных участков листопрокатных цехов 4 и 10 и производства толстолистового проката.

Также запланированы посещение научно-технического музея ПАО «ММК» и экскурсия по уникальному многофункциональному парковому пространству, ставшему одним из крупнейших в стране проектов «Притяжение», инициатором и ключевым инвестором которого стал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Далее участники обменяются впечатлениями, обсудят актуальные вопросы прокатного производства, применения математических моделей и расчетных методик прокатного процесса, организации технического обслуживания и ремонтов, снижения расходных коэффициентов, поделятся кейсами по решению производственных задач и повышению эффективности производственных процессов.

По завершении магнитогорского этапа межзаводская школа специалистов производства горячекатаного листа продолжит свою работу в Череповце и Липецке.
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