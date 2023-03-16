В рамках межзаводской школы ММК лучшие прокатчики страны обменяются опытом производства горячекатаного листа

УрБК, Магнитогорск, 16.03.2023. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает работу ...22.04.2022 На базе ММК начала работу межзаводская школа специалистов конвертерного производства
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начался магнитогорский этап ...09.12.2019 На базе ММК прокатчики обменяются производственным опытом в рамках межзаводской школы
УрБК, Магнитогорск, 09.12.2019. Сегодня, 9 декабря, на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) стартует ...10.09.2018 На ММК начинает работу межзаводская школа специалистов ремонтного производства
УрБК, Магнитогорск, 10.09.2018. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает свою работу ...13.11.2017 На базе ММК начала работать межзаводская школа по обмену производственным опытом
УрБК, Магнитогорск, 13.11.2017. 13 ноября на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начала свою работу ...