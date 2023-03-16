Российская межзаводская школа на базе ММК завершает первый этап работы

УрБК, Магнитогорск, 19.06.2024. Межзаводская школа по обмену производственным опытом руководителей и специалистов производства сортового проката завершает работу первого этапа, который проходит на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Об этом сообщает пресс-служба ММК.



Программа магнитогорского этапа межзаводской школы была рассчитана на три дня. Первый день участники посвятили знакомству с производственными участками сортового цеха ПАО «ММК». Во второй состоялись обсуждение докладов и презентаций, обмен мнениями, выработка рекомендаций по итогам работы школы. В среду, в заключительный день магнитогорского этапа, запланированы обзорная экскурсия по комбинату, посещение музея ПАО «ММК», а также экскурсия по городскому курорту «Притяжение» (уникальное мультифункциональное пространство, которое создается в Магнитогорске по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, являющегося основным инвестором проекта). Затем школа переедет в Челябинск.



Школа работает с 2000 года под эгидой корпорации «Чермет». В проекте приняли участие почти 40 представителей российских и зарубежных предприятий, в том числе специалисты Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов компании ЕВРАЗ, ПАО «Северсталь», Челябинского металлургического комбината, сортопрокатчики компании ПромСорт из Калуги, Тулы и Ревды.



«Мы понимаем, что сейчас требуется изменить технологии, использовать новые материалы, которые также приводят к изменению каких-то регламентных моментов. Каждое предприятие самостоятельно решает возникающие проблемы, но если мы с вами все поделимся своими знаниями и наработками, то мы продвинемся дальше гораздо быстрее и эффективнее, что послужит дальнейшему развитию производств», — подчеркнул заместитель главного прокатчика ПАО «ММК» Алексей Трофимов.