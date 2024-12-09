На ММК стартовала межзаводская школа по обмену производственным опытом

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 04.09.2025. В Магнитогорске стартовал финальный этап межзаводской школы, направленной на обмен опытом в области технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР) между ведущими металлургическими предприятиями РФ.Мероприятие организовано на базе цехов ООО «Объединенная сервисная компания», которое является одним из крупнейших специализированных многопрофильных предприятий Челябинской области. В составе компании функционирует около сорока цехов и различных служб, а общее количество сотрудников составляет около 12 тыс. человек. Компания предоставляет полный спектр услуг, связанных с жизненным циклом оборудования, включая ремонт и техническое обслуживание механического, электрического, энергетического и гидравлического оборудования, а также систем автоматизации.Межзаводские школы, проводимые под эгидой корпорации «Чермет» с 2000 года, ежеквартально проходят в различных регионах России. Каждое мероприятие охватывает несколько производственных площадок. В рамках текущего этапа в Магнитогорск прибыли представители ведущих российских металлургических компаний, что способствует обмену передовыми практиками и улучшению производственных процессов на крупнейших предприятиях металлургической отрасли.Итогом мероприятия станут рекомендации по совершенствованию и развитию системы ТОиР, повышению качества сервисного обслуживания, внедрению современных материалов и технологий для обеспечения надежности оборудования.В ходе школы специалисты ММК и ОСК представят гостям особенности организации и планирования ТОиР на ММК, а также рассмотрят применение риск-ориентированного подхода в данной сфере. Особое внимание будет уделено вопросам автоматизации и цифровизации процессов ТОиР. Гости ознакомятся с автоматизированной системой управления (АСУ), внедренной в ОСК, которая включает стационарную и мобильную версии. Эта система позволяет сотрудникам ОСК в режиме реального времени контролировать, корректировать и планировать процессы техобслуживания и ремонта с использованием специализированных мобильных устройств.АСУ ТОиР интегрирована в Корпоративную информационную систему ММК, содержащую сотни тысяч записей данных по оборудованию и его параметрам, а также историю устраненных дефектов и отказов.Программа магнитогорского этапа включает посещение производственных площадок коксохимического производства ММК, включая новую коксовую батарею № 12, доменного и листопрокатных цехов № 4 и № 11. Также запланированы экскурсии в музей ПАО «ММК» и на уникальный по масштабу и функциональному наполнению городской курорт «Притяжение».Межзаводская школа направлена на повышение уровня профессионализма участников и способствует развитию металлургической отрасли России.