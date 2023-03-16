УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:40

ММК принимает финальный этап межзаводской школы по теме энергетики в металлургической отрасли

УрБК, Магнитогорск, 24.03.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает третий, финальный этап межзаводской школы по обмену производственным опытом в области энергетического хозяйства специалистов предприятий металлургической отрасли. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.

Практика ежеквартального обмена опытом под эгидой корпорации «Чермет» существует с 2000 года. Межзаводские школы проводятся на трех заранее выбранных предприятиях, на каждом из которых участники (15-40 человек) гостят в течение двух дней. За это время специалисты знакомятся с производствами, получают от принимающей стороны ответы на заранее подготовленные вопросы, участвуют в экспертных дискуссиях.

Первые этапы межзаводской школы по теме энергетики в этом году прошли на Нижнетагильском металлургическом комбинате компании ЕВРАЗ и Челябинском металлургическом комбинате. Помимо представителей ММК, в работе третьего этапа участвуют около двадцати руководителей и специалистов энергослужб Северстали, НЛМК, ЧМК, Тулачермета, ЕВРАЗа, УГМК. В программе — посещение участков энергохозяйства ММК и деловые мероприятия разного формата.

Среди локаций запланированных к посещению участниками Школы — комплекс новой коксовой батареи № 12, внесшей свой вклад в энергосбережение на ММК. Здесь используется технология сухого тушения кокса: вырабатываемое тепло преобразовывается с помощью котлов-утилизаторов в перегретый пар, который используется двумя турбогенераторами батареи общей мощностью 40 МВт для генерации электричества. Гостей также ожидает знакомство с комплексом кислородной станции № 6, запуск которой намечен на 2025 год. На этом объекте будет работать уникальная по производительности и технической оснащенности воздухоразделительная установка АКАр 60/60. Она будет производить 60 тыс. кубометров кислорода и 60 тыс. кубометров чистого промильного азота в час.

По данным организаторов Межзаводских школ, в результате регулярного обмена опытом, в котором ММК участвует с момента запуска проекта, на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализованы сотни рекомендаций по улучшению производственных процессов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.03.2023 На ММК начался новый этап межзаводской школы для доменщиков

УрБК, Магнитогорск, 16.03.2023. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает работу ...

29.07.2019 На ММК начала свою работу межзаводская школа по обмену опытом специалистов коксохимического производства

УрБК, Магнитогорск, 29.07.2019. Сегодня в Магнитогорске начинает свою работу межзаводская школа по обмену ...

10.09.2018 На ММК начинает работу межзаводская школа специалистов ремонтного производства

УрБК, Магнитогорск, 10.09.2018. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает свою работу ...

24.01.2018 На базе ММК начинает работу межзаводская школа по обмену опытом специалистов по охране труда

УрБК, Магнитогорск, 24.01.2018. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает свою работу ...

27.07.2017 На ММК соберутся металлурги для обмена производственным опытом

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) 27 июля 2017 года стартует этап ...

Популярные новости
26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 6326.02.2025Полина Гонтарь о том, как меняется ландшафт социальных сетей28.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы25.02.2025Иван Колотовкин о влиянии теории поколений на зарплаты начинающих специалистов25.02.2025Плановое искусство
Архив новостей
Март 2025 (439)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18