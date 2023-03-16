ММК принимает финальный этап межзаводской школы по теме энергетики в металлургической отрасли

УрБК, Магнитогорск, 24.03.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает третий, финальный этап межзаводской школы по обмену производственным опытом в области энергетического хозяйства специалистов предприятий металлургической отрасли. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Практика ежеквартального обмена опытом под эгидой корпорации «Чермет» существует с 2000 года. Межзаводские школы проводятся на трех заранее выбранных предприятиях, на каждом из которых участники (15-40 человек) гостят в течение двух дней. За это время специалисты знакомятся с производствами, получают от принимающей стороны ответы на заранее подготовленные вопросы, участвуют в экспертных дискуссиях.



Первые этапы межзаводской школы по теме энергетики в этом году прошли на Нижнетагильском металлургическом комбинате компании ЕВРАЗ и Челябинском металлургическом комбинате. Помимо представителей ММК, в работе третьего этапа участвуют около двадцати руководителей и специалистов энергослужб Северстали, НЛМК, ЧМК, Тулачермета, ЕВРАЗа, УГМК. В программе — посещение участков энергохозяйства ММК и деловые мероприятия разного формата.



Среди локаций запланированных к посещению участниками Школы — комплекс новой коксовой батареи № 12, внесшей свой вклад в энергосбережение на ММК. Здесь используется технология сухого тушения кокса: вырабатываемое тепло преобразовывается с помощью котлов-утилизаторов в перегретый пар, который используется двумя турбогенераторами батареи общей мощностью 40 МВт для генерации электричества. Гостей также ожидает знакомство с комплексом кислородной станции № 6, запуск которой намечен на 2025 год. На этом объекте будет работать уникальная по производительности и технической оснащенности воздухоразделительная установка АКАр 60/60. Она будет производить 60 тыс. кубометров кислорода и 60 тыс. кубометров чистого промильного азота в час.



По данным организаторов Межзаводских школ, в результате регулярного обмена опытом, в котором ММК участвует с момента запуска проекта, на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализованы сотни рекомендаций по улучшению производственных процессов.