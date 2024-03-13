ММК соберет специалистов-металлургов со всей страны для обмена профессиональным опытом

УрБК, Магнитогорск, 13.03.2024. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) 14 марта начинает свою работу ...11.12.2023 В рамках межзаводской школы ММК лучшие прокатчики страны обменяются опытом производства горячекатаного листа
УрБК, Магнитогорск, 11.12.2023. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») стартует первый ...16.03.2023 На ММК начался новый этап межзаводской школы для доменщиков
УрБК, Магнитогорск, 16.03.2023. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает работу ...22.04.2022 На базе ММК начала работу межзаводская школа специалистов конвертерного производства
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начался магнитогорский этап ...10.09.2018 На ММК начинает работу межзаводская школа специалистов ремонтного производства
УрБК, Магнитогорск, 10.09.2018. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает свою работу ...