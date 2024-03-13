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ММК соберет специалистов-металлургов со всей страны для обмена профессиональным опытом

УрБК, Магнитогорск, 23.09.2024. В течение двух дней на базе Корпоративного центра подготовки кадров (КЦПК) «Персонал» (входит в ПАО «ММК») пройдет этап межзаводской школы. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината.

ММК соберет специалистов-металлургов со всей страны для обмена профессиональным опытом

КЦПК порядка 30 лет работает на площадке ММК. В этом году школа профобучения для металлургов пройдет под эгидой корпорации «Чермет». К ней присоединятся участники из Ашинского металлургического завода, компаний «Северсталь», «Тулачермет», «Амурсталь», Челябинского металлургического комбината (ЧМК) и Яковлевского ГОКа.

Во время учебы участники дополнят перечень специальностей, по которым хотят повысить квалификацию и обновят формат проведения школы. Спикеры обсудят диалог между бизнесом и учебными заведениями. Также в центр внимания специалистов попали конкурсы профессионального мастерства и методы мотивации сотрудников.

Также в программу межзаводской школы в Магнитогорске включена экскурсия КЦПК «Персонал». На данный момент у учебного центра имеется развитая материально-техническая база. В нее входят лаборатории гидравлики, пневматики, мехатроники, сервогидравлики, около 60 аудиторий и мультимедийные классы. Каждый год в них проводят порядка 20 профессиональных соревнований между специалистами промышленного профиля.

Ключевой задачей для межзаводской школы стало уменьшение производственного травматизма и улучшение качества работы мастеров на опасном производстве. В рамках обучения ученики посетят «Школу безопасности». Еще одним местом для обмена опытом станет городской курорт «Притяжение». Там сотрудники учебных центров ознакомятся с работой рекрутингового центра ММК и центра профориентации «Юный металлург».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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