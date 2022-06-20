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На ЕВРАЗ НТМК прошел первый этап межзаводской школы доменщиков

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. На ЕВРАЗ НТМК прошел первый этап межзаводской школы специалистов доменного производства. Мероприятие по обмену опытом посетили представители более 40 российских предприятий, включая ММК, НЛМК, «Северсталь», «Тулачермет», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

За два дня работы гости ознакомились с производственными участками доменных печей № 6 и 7, разливочными машинами холодного чугуна, центром исследования доменного сырья. Также была продемонстрирована работа экспертной системы управления плавкой чугуна и состоялся визит на участок загрузки доменных печей.

На ЕВРАЗ НТМК прошел первый этап межзаводской школы доменщиков

Помимо этого, участники школы представили доклады о перспективах развития доменного производства и обсудили этапы внедрения цифровых проектов в металлургии. Сотрудники ЕВРАЗ НТМК рассказали гостям о параметрах работы домен, технологии выплавки чугуна с использованием титаномагнетитов Качканарского ГОКа, поделились опытом применения цифровых продуктов. Сегодня в доменном цехе в тестовом режиме работает модель параметрирования процессов. Продукт дает возможность более точно планировать режим работы под необходимое производство и расход топлива. Гостей заинтересовал опыт тагильчан по изучению свойств материалов в центре исследования доменного сырья, благодаря которому специалисты получают точную информацию о свойствах шихты, что дает возможность повысить эффективность выплавки чугуна и снизить воздействие на окружающую среду.

На ЕВРАЗ НТМК прошел первый этап межзаводской школы доменщиков

После ЕВРАЗ НТМК участники межзаводской школы направятся на металлургические предприятия в Магнитогорск и Новотроицк. По итогам мероприятия будут составлены рекомендации для металлургов, основанные на изученном опыте.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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