Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды сотрудникам ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды трем ...24.01.2019 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. Семь сотрудников ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград. Указ о награждении ...25.08.2017 Девять металлургов ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил девятерым металлургам ...29.08.2016 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2016. Шесть работников ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград и званий за достижения в ...10.06.2013 Работникам ОАО «НПК «Уралвагонзавод» вручили государственные награды
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2013. Девять работников Уралвагонзавода — головного предприятия корпорации УВЗ — и три ...