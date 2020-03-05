Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды сотрудникам ЕВРАЗа

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды девятерым сотрудникам ЕВРАЗ НТМК, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Два сотрудника были удостоены почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации»: заместитель начальника рельсобалочного цеха Сергей Рощупкин и сменный мастер цеха прокатки широкополочных балок Владимир Семикин.Семеро были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: начальник службы по ремонту и обслуживанию оборудования колесобандажного цеха Андрей Зимин, мастер по ремонту оборудования конвертерного цеха Дмитрий Караулов, сменный мастер крупносортного цеха Станислав Новоселов, бригадир колесобандажного цеха Алексей Пономарев, машинист коксовых машин коксохимического производства Дмитрий Скляров, токарь цеха ремонта металлургического оборудования № 3 Олег Уточкин и заместитель начальника доменного цеха Юрий Яковлев.«Высоких званий сотрудники комбината удостоены за заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный труд. Они не только качественно и в срок выполняли и перевыполняли производственный план, но и делали это безопасно, не допуская травматизма и аварий на участках. А еще вносили рацпредложения и внедряли инновации, осваивали новое оборудование и новые виды продукции, занимались наставничеством, помогая молодым работникам освоить профессию», — говорится в сообщении.