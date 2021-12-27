Государственных наград за заслуги в области металлургической промышленности удостоено 13 сотрудников ПНТЗ

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Тринадцать сотрудников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) удостоены государственных наград за заслуги в области металлургической промышленности, трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Вручил награды металлургам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба предприятия.Так, почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» получили энергетик участка трубопрокатного цеха № 5 Фларит Гималтдинов, главный сталеплавильщик ПНТЗ Александр Глинин, нагревальщик металла трубопрокатного цеха № 8 Олег Сысоев и начальник службы по эксплуатации кранов фасонно-литейного цеха Николай Черепанов.Кроме этого, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены нагревальщик металла трубопрокатного цеха № 1 Борис Емельянов и начальник группы обеспечения производства трубоволочильного цеха № 9 Раушан Фаузетдинов.Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены ведущий специалист группы нормативной и технической документации Ираида Булдакова, начальник службы эксплуатации подъемных сооружений трубоволочильного цеха № 14 Александр Клепиков, начальник службы по контрольно-измерительным приборам и автоматике — заместитель начальника цеха промышленной автоматизации Андрей Кочкин, начальник участка ремонтно-механического цеха Андрей Попов, начальник смены трубоволочильного цеха № 9 Владимир Сапожников, слесарь-ремонтник цеха обслуживания и ремонта Александр Смышляев и машинист крана трубоэлектросварочного цеха Фаягул Фаатова.Стаж работы награжденных в металлургической отрасли составляет от 28 до 46 лет, все они зарекомендовали себя как эффективные рационализаторы.«В этом году градообразующее предприятие отмечает 90-летний юбилей. Желаю предприятию сохранить сплоченный высокопрофессиональный коллектив и продолжить активную реализацию программ подготовки молодых кадров», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.В свою очередь, управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров отметил, что за последние пять лет государственные награды — орден Дружбы, почетные звания «Заслуженный металлург РФ» и «Заслуженный энергетик РФ», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — вручили 32 новотрубникам.«ПНТЗ продолжит создавать возможности для раскрытия потенциала каждого сотрудника и реализации его инициатив», — подчеркнул В. Топоров.