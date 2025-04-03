Елена Шакирова: Преодоление экологических вызовов требует значительных инвестиций

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Не секрет, что все больше компаний стремятся к устойчивому развитию и не просто неукоснительно следуют требованиям законодательства и нормативных актов в сфере охраны окружающей среды, но и сами выступают с инициативами по снижению воздействия на природу. Главный эколог Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК), Елена Шакирова поделилась опытом применения современных технологий и ответственного подхода к деятельности трубного гиганта, а также планами по дальнейшему улучшению экологических показателей.— В силу особенностей производственного процесса предприятие регулярно сталкивается с целым рядом экологических задач по различным направлениям, чтобы избежать рисков, связанных с воздействием на окружающую среду. И в этом смысле нам важно проводить не разовые мероприятия, а работать системно, четко представляя, что будет через пять, десять лет.Есть задачи по замене устаревшего оборудования. К примеру, до конца года мы завершим проект по планомерному выводу из эксплуатации совтолсодержащего оборудования, которое ранее повсеместно использовалось в промышленности, а теперь должно быть заменено по требованиям Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. В производственных цехах устанавливаем современные герметичные трансформаторы: всего с начала данного проекта на ПНТЗ будет заменен 21 трансформатор и 634 конденсатора, их обезвреживанием занимается федеральный оператор, обладающий необходимой лицензией.— Да, и накопленное за предыдущие периоды экологическое бремя действительно является определенным грузом. Однако у нас есть четкий план решения этих вопросов и предусмотрены на это значительные финансовые инвестиции. Среди вызовов такого рода, которые мы приняли и успешно решаем — рекультивация шламонакопителя филиала ПНТЗ, а также отвала промышленных отходов основной промплощадки. На предприятии уже реализован проект по рекультивации открытой площадки с водонепроницаемым покрытием, включая территорию бывшего золоотвала общей площадью 15 га.Также мы используем любые возможности для повышения энергоэффективности — будь то сокращение потребления электроэнергии за счет модернизации системы освещения в цехах или же модернизация оборудования. Например, мы установили локальные частотные преобразователи для экономии электроэнергии. Не нужно копить проблемы десятилетиями, если можно их решать планомерно и эффективно.— На ПНТЗ создана целая инфраструктура экологического мониторинга, которая позволяет контролировать уровень воздействия предприятия на все объекты окружающей среды. На предприятии работает современное лабораторное оборудование для проведения исследований загрязняющих веществ. Кроме того, внедрена система автоматического контроля выбросов электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) «Железный Озон 32», который, напомню, оснащен газоочистными сооружениями нового поколения — они улавливают и очищают от технологической пыли 99,9% отходящих газов, образующихся при выплавке стали. Также установлен стационарный пост автоматического мониторинга загрязнений атмосферного воздуха в границе жилой застройки в районе Трудпоселка.Регулярные исследования подтверждают, что показатели веществ, попадающих в окружающую среду, соответствуют допустимым значениям, и производство не оказывает негативного воздействия на качество жизни горожан.Еще мы продолжаем реализовывать многоэтапный проект AQA по модернизации систем водопользования. Всем известно, что уже пять лет успешно работает комплекс очистных сооружений AQA Генезис, построенный с применением наилучших доступных отечественных технологий в области экологии. Этот объект позволил создать оборотный цикл водоснабжения трубопрокатного цеха № 8.Сейчас в рамках этой же программы мы приступили к строительству новых очистных сооружений для химически загрязненных стоков. В проекте будут задействованы все основные производственные цеха, осуществляющие химическую обработку продукции. Применяемые технические решения не только улучшат качество воды на общезаводском выпуске, но и позволят обеспечить сокращение забора свежей технической воды и достичь уровня оборотного водоснабжения на всем предприятии не менее 97%. В данный момент начинается возведение подземной части сооружения.— ПНТЗ активно реализует мероприятия по максимальному вовлечению промышленных отходов в хозяйственный оборот, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Технологии, применяемые на предприятии, позволяют возвратить до 20% зашлакованного металла в повторную переплавку для использования в производстве новой трубной продукции. А побочные продукты сталеплавильного производства, например — шлаковый щебень — ПНТЗ превращает в товарную продукцию, готовую к реализации другим компаниям. Получаемые инертные материалы активно используются в инфраструктурном строительстве, в том числе, при строительстве дорог.Также пару лет назад мы запустили проект по управлению отходами фасонно-литейного производства. Песок, образующийся при производстве отливок, который ранее подвергался захоронению, теперь возвращается в производство, а часть его реализуется строительным компаниям или используется в качестве изолирующего слоя при эксплуатации объектов по хранению отходов.Отходы ПНТЗ, которые не подвергаются рециклингу, вывозятся на полигон в город Ревда или отправляются на обезвреживание и утилизацию специализированными подрядными организациями.— Мы следуем стратегическим целям государственной политики РФ и политике в области устойчивого развития: согласно утвержденным Основам государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, одной из задач в области экологического развития является обеспечение экологически безопасного обращения с отходами. В том числе, поэтому ПНТЗ планирует реализовать проект по строительству собственного полигона промышленных отходов.Этот объект автоматически повышает эффективность обращения с отходами благодаря тому, что мы будем использовать там передовые технологии и сможем вести усиленный контроль за их размещением. Это, фактически, подразделение завода, которое создаст 100 новых рабочих мест, которые наверняка будут интересны жителям близлежащих небольших населенных пунктов.— При проектировании полигона промышленных отходов ПНТЗ учтены климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности, в том числе, преобладающее направление ветра, чтобы не допустить влияние возможных негативных факторов на ближайшую жилую застройку, которая расположена в четырех километрах от полигона. Отмечу, что расстояние от места строительства полигона ПНТЗ до жилой застройки и санитарно-защитной зоны в 10 раз превышает нормативы по удаленности от ближайшего населенного пункта.На территории участка отсутствуют поверхностные и подземные источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также существующие или проектируемые зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Воздействие на грунтовые и подземные воды в период эксплуатации объекта не прогнозируется — объект будет сконструирован так, чтобы изолировать и исключить воздействие сточных вод на геологическую среду при работе полигона.Поверхностные стоки, в свою очередь, будут собираться и очищаться в собственных локальных очистных сооружениях. Это позволит исключить сброс загрязненных стоков на рельеф и минимизирует воздействие на поверхностные и подземные воды. Планируется постоянно мониторить состояние подземных вод, контролировать их чистоту и в случае даже незначительного увеличения показателей принимать оперативные меры. Мониторинговые скважины будут установлены в южной части зеленой зоны комплекса ниже карт размещения отходов по потоку грунтовых вод, что позволяет учитывать влияние объекта. Периодически будет проводиться химический анализ воды из скважин на перечень актуальных показателей с учетом инженерно-экологических изысканий и химического состава отходов.— Мы понимаем эти опасения, поэтому при проектировании были проведены научно-исследовательские работы, в том числе, чтобы убедиться в отсутствии непосредственно на земельном участке растений, животных и птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Свердловской области. На месте строительства полигона они не выявлены.Леса вокруг участка предназначены под заготовку древесины. Этот лес не является охраняемым, что подтверждает интерактивная карта «Лесов России». На первом этапе реализации проекта будет расчищено не более 100 га территории, и предприятие обязуется сделать компенсационные выплаты согласно акту, выданному муниципалитетом на разрешение сноса лесных насаждений.— Ежегодно предприятие участвует в масштабных экологических акциях, направленных на восстановление и приумножение уникальной флоры и фауны региона присутствия. В конце прошлого года, к примеру, для сохранения водного биоразнообразия и поддержания устойчивости экосистемы региона ПНТЗ выпустил более 53 тыс. мальков сазана в Волчихинское водохранилище. В 2025 году предприятие продолжит инициативу, мальков планируют выпустить в Билимбаевский пруд.Сотрудники ПНТЗ ежегодно высаживают деревья в регионе присутствия предприятия. Так, в прошлом году новотрубники посадили более 4,5 тысяч деревьев: большую часть — в Сысертском лесничестве, 45 саженцев появились в Первоуральске на улице Комсомольской, еще более 100 — на территории завода. Кроме этого, совместно с активистами общественного движения «Город Первых», инициативы которого поддерживает ПНТЗ, сотрудники высадили 90 сибирских яблонь на набережной и в сквере им. Ф.А. Данилова в честь 90-летия предприятия. В этом году мы также будем продолжать эту работу.Кроме того, необходимо учитывать, что на самом полигоне после заполнения каждого из участков отходы будут герметично закапсулированы, а сверху будет размещен плодородный грунт и высажена растительность. Таким образом, мы фактически вернем эту землю природе.— Мы активно поддерживаем инициативы экологического движения «Город Первых», которое только в прошлом году реализовало более 250 мероприятий. В них приняло участие около 15 тыс. человек. По итогам организованных активностей собрано и отправлено на полигон ТБО более 20 тонн отходов. Активисты, в число которых входит немало сотрудников завода, провели 10 субботников; два масштабных экоквеста «Чистые игры», экологический сплав по реке Чусовая, соревнования по плоггингу, четыре городских акции по сбору вторсырья «Утилизация», в рамках которых на переработку отправлено более двух тонн вторсырья.— Конечно, преодоление экологических вызовов требует значительных инвестиций, модернизации оборудования и внедрения современных методов управления отходами и ресурсами. Однако такой подход позволяет нам не только улучшить экологическую ситуацию, но и повысить конкурентоспособность предприятия, создавая более устойчивые и эффективные производственные процессы. Наш подход демонстрирует приверженность к устойчивому развитию и заботе о будущем нашей страны и планеты в целом, ответственность перед обществом и стремление к созданию экологически чистого производства — это важный шаг на пути к сохранению природных богатств для будущих поколений.