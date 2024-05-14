К 90-летию Первоуральского новотрубного завода снят документальный фильм «ПНТЗ: движение вперед»

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. К 90-летию Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в состав Трубной Металлургической Компании) снят корпоративный историко-документальный фильм «ПНТЗ: движение вперед» продолжительностью 25 минут. Премьерные показы прошли на предприятии в рамках торжественных мероприятий, которые были организованы на специально построенной сценической площадке в действующем трубопрокатном цехе № 5, сообщает пресс-служба ПНТЗ.Так, в фильме, созданном на основе архивных видеозаписей, которые хранятся в фондах музейно-выставочного центра ПНТЗ, продемонстрированы современные производственные успехи завода, рассказано о его продукции, а также о сформировавшейся за многие годы системе наставничества и традициях трудовых династий.В съемках на производственных площадках ПНТЗ приняли участие руководители, сотрудники и ветераны предприятия, а также студенты — будущие металлурги, проходящие на заводе производственную практику.Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров рассказал, что в течение праздничной недели состоялось семь показов картины, в которых приняли участие более 3 тыс. зрителей, в том числе руководители ТМК и подразделений ПНТЗ, сотрудники завода и их семьи, представители органов власти, ветераны, школьники, студенты и преподаватели профессиональных и высших учебных заведений Свердловской области. Фильм входит в документальный цикл к юбилеям трех уральских заводов ТМК: ПНТЗ, Синарского трубного завода (СинТЗ) и Северского трубного завода (СТЗ). Его полную версию можно посмотреть на сайте бренд-медиа ТМК — портале Трубник Online.«На протяжении 90 лет работа завода не останавливалась ни на минуту, как и его развитие — продукция ПНТЗ востребована во многих отраслях, завод обладает уникальными технологиями и специалистами. Все это и отражено в документальной картине, которая вдохновит каждого на новые свершения и покорение производственных вершин», — сказал Владимир Топоров.Он также добавил, что в рамках программы юбилейных мероприятий на ПНТЗ прошел спектакль, рассказывающий о заводских династиях, провели торжественный митинг, легкоатлетическую эстафету, матч по мини-футболу, шахматный турнир, на территории города и завода высадили почти 200 деревьев, провели экологическую акцию, а также торжественно открыли после модернизации музейно-выставочный центр ПНТЗ.