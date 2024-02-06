В Первоуральске после модернизации открылся корпоративный музейно-выставочный центр ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...31.01.2024 ПНТЗ стал лауреатом международной премии «ЭкоМир-2023» за проект строительства новых очистных сооружений для химически загрязненных стоков
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) за ...26.10.2023 На базе одного из цехов ПНТЗ открылся интерактивный центр для проведения виртуальных экскурсий
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в Трубную Металлургическую ...26.07.2013 Музею истории ОАО «ПНТЗ» исполнилось 40 лет
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2013. Музею истории ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в состав группы ЧТПЗ) ...26.01.2012 Совет директоров ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» принял решение о ликвидации заводского музея
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2012. Совет директоров ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» принял решение о ...