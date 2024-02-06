В Первоуральске после модернизации открылся корпоративный музейно-выставочный центр ПНТЗ

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию), провел масштабную модернизацию корпоративного музея с целью развития промышленного туризма на Урале. Учреждение открылось в год 90-летнего юбилея предприятия под новым названием «Музейно-выставочный центр ПНТЗ» и планирует ежегодно принимать до 15 тыс. гостей, сообщает пресс-служба предприятия.В экспозиции музейного центра представлены историко-краеведческие материалы, а также исторические свидетельства, рассказывающие о зарождении металлургии на Урале. Пространство спроектировано по принципу синтеза истории и современности — посетители знакомятся с наследием в том числе при помощи мультимедийных и интерактивных технологий.Так, например, из динамиков транслируется благодарственное обращение легендарного диктора Юрия Левитана к новотрубникам.Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров сообщил, что «Музейно-выставочный центр ПНТЗ» играет огромную роль в сохранении исторического наследия, развитии промышленного туризма, профориентации молодежи и повышении престижа рабочих специальностей.«Уверен, что центр с интерактивной подачей информации, эксклюзивными экспонатами, эффектными инсталляциями станет точкой притяжения туристов и привлечет новую аудиторию. Развитие музея продолжится — следующий этап модернизации предполагает открытие залов для художественных выставок и проведения корпоративных мероприятий», — подчеркнул Владимир Топоров.Он также напомнил, что на Северском трубном заводе (СТЗ) есть музейный комплекс «Северская домна», который является ярким образцом уральской промышленной архитектуры середины XIX века, а на Синарском трубном заводе (СинТЗ) создан учебно-информационный участок TubeHiTech, где можно ознакомиться с развитием трубного производства на примере натурных образцов.В 2023 году «Северская домна», музей ПНТЗ и выставочный просветительский проект Волжского трубного завода (ВТЗ) Perspicillum стали лауреатами национальной премии «Корпоративный музей».