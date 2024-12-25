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ПНТЗ посетили более 10 тыс. туристов

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию, в рамках культурных, деловых и профориентационных мероприятий за 2024 год посетили более 10,5 тыс. гостей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в четыре раза, сообщила пресс-служба компании.

«В 2024 году, который стал для предприятия юбилейным, ПНТЗ принял рекордное количество туристов за всю свою историю. В рамках празднования 90-летия завода прошла Неделя промышленного туризма, которая привлекла на предприятие жителей из разных регионов. Также одним из ключевых факторов, повлиявших на рост туристического потока в 2024 году, стало открытие после масштабной модернизации Музейно-выставочного центра ПНТЗ. Мы планируем и дальше поддерживать интерес туристов к предприятию, которое, безусловно, будет оставаться одной из ярких точек притяжения в регионе», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

ПНТЗ посетили более 10 тыс. туристов

Посещение завода включает в себя маршрут под названием «Труба зовет!». Гостей приглашают посетить трубопрокатный цех №8, цех производства нефтяных труб и Музейно-выставочный центр ПНТЗ.

С целью повышения безопасности посетителей экскурсия по трубопрокатному цеху №8 проводится в виртуальном формате в недавно открытом интерактивном центре. Благодаря этому туристы могут ознакомиться с технологией и циклом создания горячекатанных труб, не приближаясь к опасным участкам производства.

Отметим, что ПНТЗ активно работает не только с взрослой, но и с детской аудиторий. Например, недавно завод выпустил книгу «Как рождается труба».

Подарочное издание рассказывает детям в возрасте от 3 до 7 лет о процессах металлургического производства: от заготовки лома и выпуска стали до транспортировки продукции клиентам, а также о сферах их применения.

ПНТЗ посетили более 10 тыс. туристов

Иллюстрации к проекту выполнены воспитанниками Первоуральской детской художественной школы на основе впечатлений от посещения производственных площадок ПНТЗ. Для большего вовлечения юных читателей в книге используются интерактивные элементы: паззл, подвижные детали, объемные фигуры, «окошки».

Представители ПНТЗ отмечают, что издание может стать хорошим инструментом для ранней профориентации, и, возможно, привлечет внимание молодого поколения к ПНТЗ, металлургическому производству и профессиям.

Фото предоставлены пресс-службой ПНТЗ
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