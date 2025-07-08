ПНТЗ развивает промтуризм

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию (ТМК), открыл промышленный маршрут «Труба зовет!» для широкой аудитории. Теперь попасть в цеха предприятия в составе специальных экскурсионных групп могут все желающие из Свердловской области и других регионов России, сообщает пресс-служба предприятия.Маршрут разработан специалистами предприятия с привлечением заводских технологов и прошел экспертную оценку на кафедре социально-культурного сервиса и туризма Уральского федерального университета (УрФУ) им.-+ первого президента России Б.Н. Ельцина. Экскурсия по музейным и производственным объектам дает возможность познакомиться с историей города и предприятия, производственными достижениями, технологиями и выпускаемой продукцией.«ПНТЗ открыт для тех, кто хочет увидеть производство стальных труб, своими глазами оценить масштабы этого процесса. Наша цель — не только познакомить гостей с технологиями и продукцией, но и повысить привлекательность рабочих профессий, вдохновить молодежь на выбор инженерных специальностей и создание инновационных проектов. Прежде чем запустить маршрут для всех гостей, мы его тестировали — с мая 2024 года на экскурсии побывало 2,5 тыс. студентов и школьников, представителей ТМК, государственных учреждений, российских и зарубежных предприятий», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.Протяженность маршрута — 6 км. Он включает посещение пяти залов Музейно-выставочного центра ПНТЗ, стана непрерывной прокатки труб, охладительного стола и интерактивного центра в трубопрокатном цехе № 8, участков и склада готовой продукции в цехе по производству труб нефтяного сортамента. Кроме того, во время перемещения между площадками на автобусе экскурсантов знакомят с ключевыми объектами предприятия по ходу движения, включая трубопрокатные цеха № 1 и № 5, а также комплекс очистных сооружений «AQA Генезис». Группы формируются один раз в месяц, записаться на экскурсию можно по электронной почте promturism-pntz@tmk-group.com. С целью соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности посетить производственные площадки могут туристы старше 14 лет.«Промышленный туризм играет ключевую роль для Свердловской области, богатой индустриальным наследием и современными производствами. Сохранившиеся индустриальные ландшафты, которые характерны для всех городов региона, промышленные объекты — это наша уникальность. Мы можем показать металлургию от зарождения до современности, и ТМК играет важную роль в сохранении этой истории, создавая музеи, отражающие местную идентичность, открывая двери действующих предприятий, формируя тем самым новые маршруты и точки туристического притяжения», — отметила директор Центра развития туризма Свердловской области Татьяна Белик.Отметим, что ПНТЗ активно участвует в развитии промышленного туризма в регионе. В 2024 году после масштабной модернизации на заводе открыли Музейно-выставочный центр, который выполняет задачи и краеведческого, и корпоративного музея. В 2025 году реализовали два выставочных проекта к 80-летию Победы в Музейно-выставочном центре ПНТЗ и у обновленного мемориального комплекса памяти новотрубникам-участникам Великой Отечественной войны. Также в июле 2025 года ПНТЗ принял участие в городском Гастрономическом фестивале трубочек. Кроме того, предприятия ТМК являются участниками программы «Открытая промышленность», реализуемой Агентством стратегических инициатив.