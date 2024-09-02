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ПНТЗ стал дипломантом Премии правительства РФ в области качества

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию (ТМК), стал дипломантом Премии правительства РФ в области качества по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба ПНТЗ.

ПНТЗ стал дипломантом Премии правительства РФ в области качества

Оценка деятельности конкурсантов осуществлялась по ряду критериев, включая лидерство, политику и стратегию, персонал, партнерство, продукцию, услуги и ключевые результаты. Совет премии и специалисты Роскачества высоко оценили эффективность внедренных методов управления на ПНТЗ, а также производственную и социальную деятельность завода. Всего дипломы премии получили пять организаций из разных регионов страны.

«В современных рыночных условиях ПНТЗ уделяет особое внимание вопросам повышения качества выпускаемой продукции и эффективного функционирования системы менеджмента качества, регулярно подтверждая соответствие требованиям международных и отечественных стандартов по результатам проверок органов сертификации и потребителей. Участие в конкурсе на соискание национальной премии позволило предприятию не только выявить свои сильные стороны, такие как взаимоотношения с партнерами и клиентами, работа с персоналом, но и увидеть области для улучшения. Мы обязательно учтем рекомендации специалистов, полученные в ходе оценки, чтобы совершенствовать нашу деятельность в этом направлении», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Отметим, что ранее предприятия ТМК уже неоднократно становились лауреатами конкурса. В 2004 и 2022 годах премию получил Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), в 2016 году обладателем стал Волжский трубный завод (ВТЗ), в 2018 году — Северский трубный завод (СТЗ). В 2024 году диплом конкурса получил Синарский трубный завод (СинТЗ).

«ТМК постоянно совершенствует свою систему качества, и участие в национальной премии дает возможность оценить наши усилия на этом направлении, познакомиться с лучшими практиками в масштабах страны и применить их в периметре компании. В свою очередь, объективная позиция внешних экспертов, присудивших диплом одному из ключевых предприятий ТМК, является дополнительным подтверждением стремления и компетенций компании по обеспечению самого высокого качества продукции», — сказал директор по качеству ТМК Анатолий Сычев.

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
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