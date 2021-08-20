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ПНТЗ подтвердил соответствие ГОСТу системы управления охраной труда

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) успешно прошел сертификационный аудит на соответствие системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям государственного стандарта России (ГОСТ Р ИСО 45001-2020), сообщает пресс-служба предприятия.

Полученный документ подтверждает, что система управления охраной труда (СУОТ) ПНТЗ отвечает лучшим практикам, способствует обеспечению безопасности на рабочих местах и постоянному улучшению ключевых показателей в области охраны труда, а также достижению нулевого травматизма.

Сертификат сроком на три года выдан по результатам проверок производственных участков цехов ПНТЗ, которые провели специалисты Санкт-Петербургского органа по сертификации систем менеджмента. В ходе аудита эксперты изучили инструкции по охране труда, практике проведения медосмотров, обучению и аттестации персонала. Также узнали об обеспечении сотрудников средствами индивидуальной защиты, контроле за их выдачей и использованием, а также процессе управления профессиональными рисками.

В ходе проверок специалисты ПНТЗ продемонстрировали внешним экспертам успешно реализованные проекты, включая контроль безопасности производства с помощью цифровой платформы «ОТПБ.Онлайн». Было создано корпоративное общественного движения «Доброволец-спасатель», система психологического тестирования работников, были выданы средства индивидуальной защиты в цехах через вендинговые аппараты. В ходе аудита были намечены пути дальнейшего совершенствования процессов охраны труда на предприятии.

«Полученный сертификат подтверждает результативность системы менеджмента охраны и безопасности труда на ПНТЗ. Политика предприятия в этой области отвечает общим стратегическим целям ТМК и призвана вовлечь в этот процесс всех без исключения сотрудников — от рабочих в цехах до высшего руководства. ПНТЗ непрерывно совершенствует эту систему, так как благоприятные и безопасные условия труда улучшают рабочий климат, повышают мотивацию персонала, что в конечном счете ведет к росту экономической эффективности предприятия и доверия со стороны партнеров», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

На ПНТЗ регулярно проходят внутренние и внешние аудиты, сертификация качества бизнес-процессов по стандартам ИСО на соответствие системам менеджмента качества и экологического менеджмента. Действие полученного сертификата соответствия СУОТ требованиям ГОСТ Р ИСО 45001-2020 будет подтверждаться ежегодно в рамках внешнего инспекционного контроля сертифицирующей организации.

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