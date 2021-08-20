ПНТЗ подтвердил соответствие ГОСТу системы управления охраной труда

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) успешно прошел сертификационный аудит на соответствие системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям государственного стандарта России (ГОСТ Р ИСО 45001-2020), сообщает пресс-служба предприятия.
Полученный документ подтверждает, что система управления охраной труда (СУОТ) ПНТЗ отвечает лучшим практикам, способствует обеспечению безопасности на рабочих местах и постоянному улучшению ключевых показателей в области охраны труда, а также достижению нулевого травматизма.
Сертификат сроком на три года выдан по результатам проверок производственных участков цехов ПНТЗ, которые провели специалисты Санкт-Петербургского органа по сертификации систем менеджмента. В ходе аудита эксперты изучили инструкции по охране труда, практике проведения медосмотров, обучению и аттестации персонала. Также узнали об обеспечении сотрудников средствами индивидуальной защиты, контроле за их выдачей и использованием, а также процессе управления профессиональными рисками.
В ходе проверок специалисты ПНТЗ продемонстрировали внешним экспертам успешно реализованные проекты, включая контроль безопасности производства с помощью цифровой платформы «ОТПБ.Онлайн». Было создано корпоративное общественного движения «Доброволец-спасатель», система психологического тестирования работников, были выданы средства индивидуальной защиты в цехах через вендинговые аппараты. В ходе аудита были намечены пути дальнейшего совершенствования процессов охраны труда на предприятии.
«Полученный сертификат подтверждает результативность системы менеджмента охраны и безопасности труда на ПНТЗ. Политика предприятия в этой области отвечает общим стратегическим целям ТМК и призвана вовлечь в этот процесс всех без исключения сотрудников — от рабочих в цехах до высшего руководства. ПНТЗ непрерывно совершенствует эту систему, так как благоприятные и безопасные условия труда улучшают рабочий климат, повышают мотивацию персонала, что в конечном счете ведет к росту экономической эффективности предприятия и доверия со стороны партнеров», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
На ПНТЗ регулярно проходят внутренние и внешние аудиты, сертификация качества бизнес-процессов по стандартам ИСО на соответствие системам менеджмента качества и экологического менеджмента. Действие полученного сертификата соответствия СУОТ требованиям ГОСТ Р ИСО 45001-2020 будет подтверждаться ежегодно в рамках внешнего инспекционного контроля сертифицирующей организации.
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в состав Трубной металлургической ...25.09.2020 На ММК прошел аудит системы управления промышленной безопасностью
УрБК, Магнитогорск, 25.09.2020. Аудиторы TUV Nord Cert с 14 по 18 сентября провели в ПАО «ММК» сертификационный аудит ...23.08.2019 Предприятия Группы ЧТПЗ подтвердили соответствие систем менеджмента международным требованиям
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы (входят в Группу ЧТПЗ) ...12.04.2017 ПНТЗ подтвердил соответствие системы экологического менеджмента стандарту ISO
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2017. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) прошел сертификационный ...26.12.2016 ПНТЗ подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Аудиторы международного концерна TÜV Rheinland (ТЮФ Рейнланд) проверили ...