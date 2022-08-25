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В компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» прошли тренинги профилактики несчастных случаев для более чем 100 специалистов

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» проводятся тренинги производственного персонала в рамках реализации концепции «Нулевого травматизма». Новый подход к формированию культуры профилактики несчастных случаев и профзаболеваний внедряется в «Россети Урал» с 2022 года. В настоящее время обучение прошли более 100 специалистов. В текущем году занятия посетят около 500 работников.

Как сообщает пресс-служба организации, концепция «Нулевого травматизма» объединяет три направления — безопасность, гигиена труда и благополучие работников на всех уровнях производства. По словам представителей учреждения, в ее основу положены семь «золотых правил».

«Выполнение этих правил помогает выработать у персонала устойчивые навыки для своевременного выявления угроз и контроля рисков на рабочем месте. А главное — поменять отношение и понимание смысла самого процесса охраны труда, сформировать в компании культуру безопасности», — отметил главный инженер компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Евгений Мальцев.

Кроме того, для проведения тренингов два сотрудника компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» прошли подготовку и сертификацию по направлению тренер «Нулевого травматизма». Также отмечается, что в рамках внедрения программы «Нулевого травматизма» на предприятии каждый месяц проводится поведенческий аудит безопасности.

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