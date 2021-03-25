Цифровая криминалистика и расследование инсайдерских угроз в корпоративной среде

В отличие от внешних кибератак, внутренние угрозы исходят от лиц, имеющих законный доступ к системам организации, что делает их особенно трудными для обнаружения. Сфера цифровой криминалистики играет ключевую роль в раскрытии мотивов, методов и доказательств, стоящих за этими угрозами.Услуги по цифровой криминалистике и компьютерной форензике
носят сложный характер. Цены на услуги варируются от 90 000 рублей до 1 000 000 рублей в зависимости от объекта исследования.Появление инсайдерских угроз
Внутренние угрозы охватывают широкий спектр вредоносных действий, осуществляемых нынешними или бывшими сотрудниками, подрядчиками или деловыми партнерами. Эти лица используют свой доступ к конфиденциальным данным, сетям или системам для совершения утечек данных, мошенничества, саботажа или шпионажа. Инсайдерские угрозы можно разделить на три основных типа: ненамеренные, случившиеся из-за небрежности и злонамеренные. Каждый профиль требует различных подходов и методов исследования.
Расследование инсайдерских угроз представляет собой уникальный набор задач. В отличие от внешних атак, которые оставляют цифровые следы, инсайдеры часто имеют преимущество, когда дело доходит до сокрытия своих следов. Эта проблема усугубляется необходимостью сбалансировать тщательные расследования с соблюдением неприкосновенности частной жизни и прав сотрудников. Специалисты в области цифровой криминалистики должны ориентироваться в этих сложностях, обеспечивая приемлемость доказательств в потенциальном судебном разбирательстве. Стоимость этой услуги у профессиональных цифровых криминалистов начинается от 90 000 рублей.Подход к цифровой криминалистике
Методы цифровой криминалистики (методы компьютерной экспертизы
) играют решающую роль в выявлении, предотвращении и смягчении внутренних угроз. Вот как цифровая криминалистика применяется для решения этой проблемы:
— Следователи начинают с выявления соответствующих источников цифровых доказательств, таких как устройства сотрудников, сетевые журналы и записи контроля доступа. Надлежащее сохранение доказательств обеспечивает целостность и подлинность данных.
— Продвинутые инструменты анализируют модели цифрового поведения, отмечая аномалии и отклонения от типичного поведения пользователей. Это помогает выявлять потенциальные внутренние угрозы на ранней стадии.
— Криминалистика конечных точек включает в себя проверку устройств, используемых инсайдерами, на наличие признаков несанкционированного доступа, утечки данных или необычных действий.
— Исследователи тщательно изучают журналы сетевого трафика, чтобы выявить необычные передачи данных, попытки несанкционированного доступа или подозрительные соединения.
— Анализируя записи электронной почты и коммуникаций, специалисты по цифровой криминалистике могут выявить признаки утечки конфиденциальной информации.
— Инструменты цифровой криминалистики могут отслеживать повышение привилегий, выявляя, злоупотребляют ли инсайдеры своим доступом.Стратегии предотвращения и смягчения последствий
Хотя цифровая криминалистика играет важную роль в расследовании внутренних угроз, организации также должны сосредоточиться на стратегиях предотвращения и смягчения последствий. К ним относятся:
— Внедрение строгого контроля доступа и принципа наименьших привилегий.
— Проведение регулярного обучения сотрудников по вопросам кибербезопасности и осведомленности об инсайдерских угрозах.
— Регулярный мониторинг и аудит действий пользователей.
— Разработка плана реагирования на инциденты с учетом внутренних угроз.
Механизмы обнаружения играют ключевую роль в выявлении потенциальных угроз на ранней стадии. Продвинутые системы мониторинга отслеживают действия пользователей, обнаруживая необычные закономерности или несанкционированный доступ к критически важным системам. Эти системы фиксируют любое отклонение от установленных норм, позволяя компаниям оперативно проводить расследования и вмешиваться. Регулярные аудиты и анализ журналов обеспечивают постоянную оценку действий по выявлению аномалий.
Для мониторинга и контроля перемещения данных внутри организации и за ее пределами используются такие технологические решения, как средства предотвращения потери данных (DLP). Шифрование конфиденциальных данных гарантирует, что даже при доступе к ним информация остается нечитаемой без надлежащих ключей дешифрования. Поведенческая аналитика и алгоритмы машинного обучения используются для выявления необычного поведения пользователей, которое может указывать на действия инсайдерской угрозы.Реклама: рекламодатель «РТМ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7720337868, ERID: LdtCKL4us