Цифровая криминалистика и расследование инсайдерских угроз в корпоративной среде

«МегаФон» создал «Платформу киберразведки» для защиты от сетевых атак

Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки информации по кредитным картам финансовой организации и ...

УрБК, Москва, 05.11.2019. Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки информации по кредитным картам ...

УрБК, Москва, 25.07.2019. «МегаФон» расширяет набор услуг в сфере защиты от киберугроз и объявляет о запуске новой ...

Российские компании за год потеряли от кибератак почти 116 млрд рублей

За 2017 год с различными информационными угрозами сталкивались 48% российских компаний, их потери от кибератак ...