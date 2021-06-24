На ММК-МЕТИЗ подводят итоги работы приложения «Навигатор безопасности» на предприятии

УрБК, Магнитогорск, 25.01.2023. На ММК-МЕТИЗ подводят итоги работы приложения «Навигатор безопасности». Речь идет о создании безопасных условий труда для работников завода, сохранении их здоровья, недопущении травматизма, аварий, инцидентов на опасных производственных объектах.



Как сообщает управление по связям с общественностью ММК, для безопасности сотрудников на работе в декабре 2021 года внедрена автоматизированная система «Навигатор безопасности». Она предназначена для фиксации в мобильном приложении выявленных руководителями опасных действий в производственных подразделениях, а также для контроля за их своевременным устранением.



«2022 год стал полным календарным годом ее функционирования. За год было проведено 860 обходов, в ходе которых выявлено свыше 3 тыс. 575 опасных условий. Их устранение составило практически 100%. Также проводились поведенческие аудиты безопасности, позволившие зафиксировать опасное поведение работника или нарушения требований охраны труда, выявить коренные причины опасных действий, разработать коррекционные и профилактические мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.



Кроме того, для оценки вовлеченности руководителей в обеспечение промышленной безопасности и охраны труда мобильное приложение «Навигатор безопасности» составляет их рейтинг на основе балльной системы.



В двух производственных подразделениях завода — сталепроволочном производстве и производстве высокоуглеродистой проволоки и крепежа — установлены информационные киоски с документацией по охране труда. С целью предотвращения травмирования глаз для работников, имеющих отклонение зрения от нормы, приобретались защитные очки с корригирующим эффектом. Работники предприятия, перенесшие COVID-19, участвовали в программе реабилитации. Помимо этого, были организованы учебные курсы по оказанию первой помощи.



Отмечается, что в июне 2022 года ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно прошло сертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 45001 и аудит системы экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001, в ходе которых не было выявлено несоответствий.