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ПНТЗ выступил площадкой для проведения гибридных стажировок студентов УрФУ

УрБК, Екатеринбург. 08.07.2025. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию (ТМК), впервые выступил площадкой для проведения гибридных стажировок студентов Уральского федерального университета (УрФУ), организованных Корпоративным университетом TMK2U. Практику прошли около 30 обучающихся по направлению «Материаловедение и технологии материалов», в том числе стипендиаты ТМК. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

ПНТЗ выступил площадкой для проведения гибридных стажировок студентов УрФУ
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

Проект стажировок реализуется в смешанном формате — как очно, так и онлайн. Студенты ознакомились с деятельностью ТМК и перспективами работы в компании, производственными процессами на ПНТЗ, а также оценили возможности применения на практике полученных в вузе знаний.

«Многие из тех, кто поучаствовал в гибридных стажировках, уже являются стипендиатами ТМК и рассматривают ПНТЗ в качестве перспективного работодателя. Их привлекает возможность построения карьеры, профессионального развития, достойный уровень зарплаты, социальная поддержка. Поэтому мы с удовольствием приглашаем студентов погрузиться во внутренние процессы предприятия, хотим заинтересовать их, укрепить в правильности выбора профессии, а также придать импульс будущей карьере», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Кроме того, студенты прошли электронные курсы TMK2U: «Кодекс этики ТМК. В офисе», «Кодекс этики ТМК. На производстве», цикл «Технология для нетехнологов», цикл welcome-курсов, а также на ПНТЗ изучили технологии выпуска продукции в трубопрокатном цехе и Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента. Также студенты узнали об истории города, завода и уральской металлургии в целом в ходе визита в Музейно-выставочный центр ПНТЗ.

Отметим, что активное сотрудничество ТМК и УрФУ ведется на протяжении многих лет. Компания создала в вузе коворкинг «Территория идей», совместно с вузом проводит инженерные форумы в рамках олимпиады «Я — профессионал», участвует в профориентационных выставках «Время карьеры» в УрФУ, реализует совместные программы обучения, выплачивает стипендии наиболее талантливым студентам.
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