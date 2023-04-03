Финансовый старт

В Екатеринбурге прошел I межвузовский интернациональный фестиваль финансовой грамотности для иностранных студентов. Организаторами мероприятия выступили Гуманитарный университет (ГУ) и Уральское главное управление Банка России. В частности, инициатива первого проекта финансового просвещения принадлежит непосредственно учащимся этого вуза, заинтересованным в налаживании интернациональных связей. Кроме того, поддержку в организации пилотного проекта оказали администрация города Екатеринбурга и министерство международных внешнеэкономических связей Свердловской области.





Фото: Лигостаева Анастасия



На мероприятии собрались студенты из 16 стран мира: Папуа — Новой Гвинеи, Конго, Казахстана, Китая, Египта, Узбекистана и других. Помимо студентов ГУ, участниками фестиваля стали молодые люди из Уральского федерального университета (УрФУ), Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), Уральского государственного горного университета (УГГУ).



На открытии фестиваля ректор Гуманитарного университета доктор философских наук, профессор Лев Абрамович Закс поприветствовал участников программы.



«Это событие является важным и значимым, потому что на сегодняшний день финансовые механизмы — это один из инструментов управления обществом. Молодым людям нужно научиться культуре финансовой грамотности у экспертов этой отрасли», — подчеркнул он.





Фото: Шабанова Зарина



Об уникальности формата фестиваля, впервые прошедшего в столице Урала, заявила заместитель главы города Марина Фадеева. По ее словам, в юбилейный для Екатеринбурга год муниципалитет стал настоящим центром международных коммуникаций. Она подчеркнула, что мероприятие даст молодежи необходимые знания, чтобы в будущем стать профессионалами в своем деле.



«Екатеринбург во многом первый, а такой формат фестиваля проводится в городе впервые. Для студентов мы пригласили великолепных экспертов и партнеров, поскольку финансовые инструменты нужно осваивать и понимать с молодости», — сказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Лебедев. Он поблагодарил организаторов мероприятия и особо отметил, что подобный межвузовский фестиваль должен повториться и в следующем году.



Также представитель министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Дмитрий Васьков рассказал о фестивале накануне, когда делегация региона в Москве подписала соглашение о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО).





Фото: Шабанова Зарина



«Я поделился с коллегами, что в Свердловской области скоро состоится мероприятие по финансовой грамотности с Центробанком для иностранных обучающихся. Тогда проректор МГИМО сказал — а вы «первее» нас! Спасибо организаторам за такое «ноу-хау», по-настоящему пророческую идею!» — поделился Д. Васьков.



Отметим, что эксперты Банка России подготовили для межвузовского мероприятия специальную программу. Поскольку финансовая грамотность — это одна из миссий банка, специалисты регулятора продемонстрировали инновационные методы работы со студентами, задействовали разнообразные инструменты для вовлечения учащихся в освоение информации об управлении денежными процессами. В том числе для усвоения безопасного поведения в интернете при совершении финансовых операций были показаны максимально понятные презентации и ролики. Также Банк России планомерно осуществляет включение дисциплины о финансовой грамотности в образовательные учреждения среднего звена. Например, по его инициативе в Свердловской области уже более 90% школ включили данный предмет в свои учебные планы.



Так, в рамках мероприятия обучающимся рассказали о социальных и государственных преференциях при использовании карты национальной платежной системы «Мир». Например, с помощью такого «пластика» можно получать скидку в 50% во время покупки билетов, объяснила преимущества системы эксперт ЦБ РФ Екатерина Савинова. Также учащимся рассказали о Системе быстрых платежей (СБП) и о внедрении новых технологий оплаты, таких как NFC.



«Это был первый международный фестиваль, в котором я поучаствовал, потому что я недавно приехал в Россию для учебы. Также два месяца назад я был на экскурсии от Гуманитарного университета, и мне очень понравилось», — рассказал учащийся первого курса Горного университета Ссула Амаду.







Фото: Кудашкина Анастасия

Фото: Перепелкина Дарья

Фото: Шабанова Зарина

Вернуться в раздел » Статьи