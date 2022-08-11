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Более 90% свердловских школ включили финансовую грамотность в учебные планы

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Более 90% школ Свердловской области включили финансовую грамотность в свои учебные планы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

«Благодаря совместной работе Уральского ГУ Банка России и региональных министерства финансов, министерства образования и молодежной политики более 90% свердловских школ так или иначе включали финансовую грамотность в свои учебные планы. Введение новых образовательных стандартов гарантирует, что школьники получат необходимый во взрослой жизни запас финансовых знаний», — отмечает заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев.

Уточняется, что преподавание финансовой грамотности стало обязательным в 1-9 классах всех российских школ с 1 сентября. Новые образовательные стандарты были разработаны при активном участии Банка России.

Например, в начальных классах у школьников будут формировать навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Также детей обучат анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.

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