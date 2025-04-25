УБРиР подвел итоги студенческого кейс-чемпионата по финансовой грамотности

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил генеральным партнером студенческого кейс-чемпионата «ИННО ХАК» в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Он предложил участникам разработать новый формат программы банка по развитию финансовой грамотности, сообщает пресс-служба банка.«Развитие финансовой грамотности — один из стратегических приоритетов банка. Мы заботимся о своих клиентах и хотим, чтобы они умели эффективно управлять своими деньгами и, конечно, не попадались на уловки мошенников. Представленные на хакатоне идеи будут тщательно изучены командой банка, но уже на защите проектов было ясно, что многие замыслы достойны того, чтобы воплотить их в жизнь. УБРиР в этом году исполняется 35 лет, и мы хотим в свой юбилейный год предложить обновленную и современную программу развития финансовой грамотности», — подчеркнул президент УБРиР Алексей Долгов.Банк давно на системной основе реализует различные проекты по финансовой грамотности в офлайн и онлайн-формате. Ядром программы является курс «Кошелек и жизнь», который был запущен в 2023 году. Эксперты УБРиР поставили участникам хакатона задачу дополнить этот курс новыми темами и формами подачи материала, в том числе — с использованием искусственного интеллекта и геймификации. Кроме того, команды прорабатывали идеи по продвижению программы в сотрудничестве со школами и другими образовательными учреждениями и созданию оптимального учебного класса для занятий по финансовой грамотности.Также в ходе подготовки кейса перед участниками выступила с лекцией эксперт УБРиР по финансовой грамотности, главный менеджер блока зарплатных проектов банка Екатерина Григорьева. С трендами в дизайне учебных пространств ребята познакомились на воркшопе с Ариной Нуриахметовой, соавтором проекта «Сменка», который как раз занимается модернизацией помещений в школах разных регионов страны.Над кейсом УБРиР на «ИННО ХАК» работали 13 команд. Три лучшие из них по оценкам жюри получили подарки от банка, а победителям, кроме этого, будет предоставлена возможность реализовать свои идеи на практике и провести занятия по финансовой грамотности в одной из школ Екатеринбурга в соответствии с разработанной на хакатоне концепцией. Призы победителям вручал президент УБРиР Алексей Долгов.Всего в «ИННО ХАК» приняли участие более 90 человек. В течение двух дней, 8 и 9 июля, они работали в командах над кейсами на площадке ресурсного центра «Точка кипения — Екатеринбург». А 10 июля в рамках выставки ИННОПРОМ на стенде Свердловской области прошла защита проектов и награждение команд-победительниц.Отметим, что организатором «ИННО ХАК» выступил карьерно-образовательный проект «ИНАЧЕ» при поддержке девелопера Forum. Хакатон проходил при содействии Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.