Студенты на хакатоне «Техно Хак» разработали проект реновации территории промбазы на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. В Екатеринбурге в рамках программы «Росмолодежь. Гранты» прошел студенческий хакатон «Техно Хак» в сфере гражданского и промышленного строительства. Мероприятие организовал карьерно-образовательный проект «ИНАЧЕ», который создает комьюнити молодых талантов и помогает студентам и компаниям эффективно коммуницировать друг с другом, сообщает пресс-служба девелопера «Атомстройкомлекс», ставшего генеральным партнером мероприятия.

Сообщается, что в течение трех дней студенты разных специальностей и вузов слушали лекции экспертов из профильной сферы и решали задачи потенциальных работодателей — ведущих строительных компаний города.

Эксперт хакатона, ведущий HR-специалист института комплексного проектирования «Атомстройкомплекса» Елена Ткаченко рассказала, что архитекторы и инженеры-конструкторы института комплексного проектирования «Атом» подготовили сложное, но интересное задание и критерии его оценки, предложили участникам разработать концепцию по реновации территории собственной производственной площадки на Эльмаше, на месте которой должен появиться современный жилой район.

«Атом» всегда с энтузиазмом поддерживает образовательные проекты, потому что это отличная возможность познакомиться с нашими будущими коллегами. Ребята изучили историю реформируемой площадки и жилого района вокруг, отразили ее в своих концепциях, а также связали с динамикой мощной энергии, преобразованной устройством — турбиной. Эксперты хакатона высоко оценили работы студенческих команд, отметили в них важные и креативные детали, а также увлеченность ребят темой комплексного развития городской среды: участники даже предложили оригинальную идею гексагональной застройки в виде «пчелиных сот», подчеркнув семейную обстановку будущего квартала. Представленные на хакатоне работы студенты смогут включить в портфолио, а строительный холдинг – использовать их в реальной работе с этой территорией. Победители посетят эксклюзивную экскурсию в Институт комплексного проектирования «Атом» и получат приглашение пройти здесь производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства», — рассказала она.

В свою очередь эксперт хакатона, зам. директора института строительства и архитектуры УрФУ по международной деятельности, доцент кафедры архитектуры, кандидат технических наук Ирина Мальцева поблагодарила холдинг «Атомстройкомплекс» за сложный, ответственный и интересный кейс, который привлек своей действительно практической ценностью и вдохновил молодых людей на творческий поиск.

Напомним, в этом году «Атомстройкомплекс» приступил к застройке собственной производственной базы на ул. Бабушкина на Эльмаше. Ранее здесь располагался главный офис холдинга, а также производства строительных материалов. Строительство первой очереди жилого квартала будет завершено в 2028 году, помимо жилья здесь появятся офисы, магазины, кафе, предприятия сферы услуг и фитнес‑центр.

Видео предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»