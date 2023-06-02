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Вчера, 14:45

В Свердловской области уроки финансовой грамотности стали обязательными для учеников старших классов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Уроки финансовой грамотности стали обязательными для учеников 10 и 11 классов в Свердловской области. Специальные элементы включены в такие предметы, как алгебра и начала математического анализа, информатика и обществознание, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Отмечается, что отдельные элементы обучающей программы по финансовой грамотности также вошли в программы обучения по некоторым специальностям в колледжах, техникумах и вузах. Добавим, что финансовую грамотность ученикам младших и старший классов преподавали в составе различных дисциплин и ранее. Однако вступивший в силу с 1 сентября новый образовательный стандарт сделал этот предмет обязательным для учеников 10 и 11 классов во всех школах.

«Это вызвано реальной жизненной необходимостью: сейчас у многих детей есть банковские карты, они видят, как много расчетов совершается при помощи карт, что есть кредиты, ипотеки, досрочные погашения, инвестиции. Причем задача школы — не просто рассказать ребенку о финансовых процессах, а переложить знания на практику жизни, дать понимание, как это работает», — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев, в свою очередь, отметил, что от финансовой грамотности зависит благополучие граждан.

«Финансовая грамотность стала одним из ключевых условий благополучия и независимости человека. Чем раньше начинается изучение финансовой грамотности, тем проще сформировать у ребенка или подростка алгоритмы рационального финансового поведения», — подчеркнул Сергей Лебедев.

В помощь учителям, которые преподают финансовую грамотность, разработаны различные материалы: более 100 тематических заданий опубликованы на образовательной платформе «Моя школа», которая уже доступна во многих средних общеобразовательных учреждениях.
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