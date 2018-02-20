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Иностранных студентов познакомили с культурой Урала

УрБК. Екатеринбург. 03.04.2023. 1 апреля 2023 года состоялась интернациональная экскурсия студентов трех уральских вузов в село Мариинск Ревдинского района Свердловской области. Более 30 учащихся различных национальностей из разных стран, в том числе Марокко, Гвинеи, Узбекистана, Мали, Казахстана, Египта, Кот-д'Ивуара, Таджикистана, Ирака и России познакомились с бытом уральской деревни XIX века, узнали, как устроен традиционный срубной дом, как работает русская печь, как выглядит традиционная плотина на демидовских заводах.

Экскурсия стала передовым для Екатеринбурга опытом социальной интеграции зарубежных студентов в российское общество через знакомство с основами традиционной уральской культуры, а также налаживания дружеских контактов с российскими сверстниками.

Иностранных студентов познакомили с культурой Урала

Организаторами поездки выступили Гуманитарный университет, Уральский государственный горный университет, общественная организация Свердловской области «Интернациональный союз». Мероприятие состоялось при поддержке депутата Екатеринбургской городской думы Александра Колесникова.

Иностранных студентов познакомили с культурой Урала

Перед поездкой к студентам обратились преподаватели вузов, депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников, председатель Региональной общественной организации Свердловской области «Интернациональный союз» Нукри Чавлеишвили. Все они отметили необходимость создания продуманной системы по интеграции и социализации иностранных студентов, в которой эта экскурсия может стать пилотным мероприятием.

«Главная задача этой поездки — познакомить иностранных студентов с культурой и традициями Урала и, шире, с российской культурой. Мы хотим, чтобы студенты, которые приезжают в нашу страну, знакомились с представителями разных культур и национальностей, а их у нас более двухсот. Первоочередная задача — это обогащение молодых гостей России нашей культурой. Я надеюсь, что это только «первая ласточка», и в дальнейшем мы будем еще проводить такие проекты и мероприятия. Мне бы хотелось, чтобы такие проекты стали традицией. В дальнейшем мы планируем подключить к таким проектам студентов всех вузов города. У нас в планах показать, как надо выстраивать отношения с иностранными студентами, которые приезжают в Россию», — отметил Нукри Чавлеишвили.

Иностранных студентов познакомили с культурой Урала

Как отметили иностранные студенты, поездка стала для них очень важным опытом интеграции в культурную среду. Она позволила им увидеть традиционный быт уральской деревни, познакомиться с российской историей, а также завести новых друзей.

Фото представлены организаторами

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