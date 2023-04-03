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Межнациональная интеграция

Региональные вузы, представители общественности и национальных диаспор начали поиски действенных мер интеграции в российскую культурную и социальную среду иностранных студентов. Пилотное мероприятие — интернациональная экскурсия студентов трех университетов в село Мариинск Ревдинского района Свердловской области — состоялось 1 апреля 2023 года. Более 30 учащихся различных национальностей из разных стран, в том числе Марокко, Гвинеи, Узбекистана, Мали, Казахстана, Египта, Кот-д'Ивуара, Таджикистана, Ирака и России, познакомились с бытом уральской деревни XIX века.

Проблема интеграции иностранных студентов — один из острых социальных вопросов нашего времени. Россия занимает 6-е место в мире по числу учащихся из других стран, и в будущем оно будет только расти, так как именно увеличение приема студентов из стран Африки и других регионов мира обозначено федеральной властью как один из приоритетов образовательной политики.

Межнациональная интеграция

Екатеринбург — один из крупнейших образовательных центров России, и уже сейчас в вузах города учатся сотни студентов из-за рубежа. С одной стороны, они являются ресурсом для развития наших вузов, с другой — источником определенных рисков: молодые люди, оторванные от привычной социальной среды и не имеющие навыков социализации, не представляющие, как устроена наша правоохранительная система, и часто не знающие, к кому обратиться за помощью, оказываются в сложной ситуации, провоцируют конфликты, вовлекаются в нелегальную деятельность. Именно поэтому так важно их вовлечение в культурную и социальную жизнь.

Межнациональная интеграция

Единственный способ нейтрализации подобных рисков — создание продуманной системы социальной интеграции иностранных студентов. Существующие сейчас системы, созданные вузами или общественными движениями, — это хороший, но недостаточный шаг в этом направлении. Необходим комплексный подход с обменом идеями, внедрением лучших практик.

Одним из пилотных проектов социальной интеграции студентов из других стран в российское общество через знакомство с основами традиционной уральской культуры, а также налаживания дружеских контактов с российскими сверстниками и стала экскурсия в Мариинск.

Межнациональная интеграция

Организаторами поездки выступили Гуманитарный университет, Уральский государственный горный университет, общественная организация Свердловской области «Интернациональный союз». Мероприятие состоялось при поддержке депутата Екатеринбургской городской думы Александра Колесникова.

«Екатеринбург — один из крупнейших образовательных центров России, и иностранные студенты для нас — это важный фактор развития нашего образовательного комплекса, и, одновременно, важный фактор политического влияния России за рубежом», — рассказал депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников.

Как рассказывает депутат, непосредственное знакомство с местной культурой, возможность увидеть своими глазами и «пощупать» элементы традиционного русского быта поможет в будущем избежать недопонимания и конфликтов.

«Наша задача — сделать все, чтобы максимально интегрировать студентов из зарубежных стран в наш социум, познакомить их с российской культурой, дать представление о принятых у нас нормах поведения, о нашей жизни, сделать так, чтобы жить в Екатеринбурге им было интересно и комфортно, и, одновременно, избежать конфликтов. Это сложный процесс, требующий комплексного подхода. Сегодняшнее мероприятие — важный шаг в создании такой системы. Уверен, что сегодняшнее мероприятие будет полезным и принесет свои плоды. Я, со своей стороны, постараюсь сделать все, чтобы процесс этот продолжился», — отметил Александр Колесников.

«Главная задача этой поездки — познакомить иностранных студентов с культурой и традициями Урала и, шире, с российской культурой. Мы хотим, чтобы студенты, которые приезжают в нашу страну, знакомились с представителями разных культур и национальностей, а их у нас более двухсот. Первоочередная задача — это обогащение молодых гостей России нашей культурой. Я надеюсь, что это только «первая ласточка», и в дальнейшем мы будем еще проводить такие проекты и мероприятия. Мне бы хотелось, чтобы такие проекты стали традицией. В дальнейшем мы планируем подключить к таким проектам студентов всех вузов города. У нас в планах показать, как надо выстраивать отношения с иностранными студентами, которые приезжают в Россию», — отметил председатель Региональной общественной организации Свердловской области «Интернациональный союз» Нукри Чавлеишвили.

Межнациональная интеграция

Как отметили иностранные студенты, поездка стала для них очень важным опытом интеграции в культурную среду. Она позволила им увидеть традиционный быт уральской деревни, познакомиться с российской историей, а также завести новых друзей.

Проект уже вызвал интерес на федеральном уровне. Как отметили участники и организаторы поездки, такие мероприятия на практике демонстрируют возможности простых, но действенных методов культурной интеграции. В то же время они считают, что в целом тема интеграции зарубежных студентов требует глубокой проработки как на теоретическом, так и на практическом уровнях.

Фото предоставлены организаторами

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