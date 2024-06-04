В Свердловской области сотрудники ПНТЗ в рамках корпоративной эко-программы высадили более 4,5 тыс. саженцев деревьев

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию), высадили более 4,5 тыс. деревьев в Свердловской области в рамках корпоративной программы озеленения территорий предприятий и регионов присутствия «Зеленая инициатива ТМК».



В пресс-службе предприятия сообщили, что большая часть саженцев — сосны. Их высадили в Сысертском лесничестве Свердловской области. В общей сложности в ходе корпоративной акции, в которой также участвовали сотрудники Северского (СТЗ) и Синарского (СинТЗ) трубных заводов, было высажено около 30 тыс. деревьев. К мероприятию присоединились министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и главный эколог ПНТЗ Елена Шакирова.



Кроме этого, 45 саженцев ивы появились в Первоуральске на улице Комсомольской и еще 10 елей — на территории завода. В высадке деревьев приняли участие около 60 сотрудников ПНТЗ.



«ПНТЗ ежегодно участвует в масштабных экологических акциях, направленных на восстановление и преумножение уникальной флоры и фауны региона присутствия. Следуя стратегии устойчивого развития, в этом году ТМК запустила собственную программу по озеленению территорий, которая демонстрирует приоритеты компании и еще раз доказывает, что современный бизнес может гармонично взаимодействовать с окружающей средой», — отметила Е. Шакирова.



Она также сообщила, что оператором проекта выступило Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса», которое специализируется на лесных и лесоклиматических проектах. Для акции были подобраны саженцы, наилучшим образом подходящие к климатическим условиям Среднего Урала.



Добавим, что ПНТЗ регулярно высаживает деревья в регионе своего присутствия. Так, в 2022 и 2023 годах завод в числе других предприятий ТМК стал участником Всероссийской акции «Сохраним лес», в ходе которой было посажено более 4 тыс. деревьев. А в 2024 году в честь 90-летия предприятия посажено более 90 саженцев на предприятии и 90 молодых деревьев на городской территории совместно с активистами общественного движения «Город Первых», инициативы которого поддерживает ПНТЗ.