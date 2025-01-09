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Главный энергетик ПНТЗ Андрей Блохин получил премию имени Черепановых

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Главный энергетик Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК), Андрей Блохин получил престижную премию имени Черепановых в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025. Ее вручают талантливым инженерам за эффективную работу по разработке и освоению передовых и принципиально новых решений и продукции, сообщает пресс-служба компании.

Главный энергетик ПНТЗ Андрей Блохин получил премию имени Черепановых
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

«Андрей Блохин — не просто главный энергетик, а настоящий лидер и вдохновитель для всей команды энергослужбы ПНТЗ. Своим примером он стимулирует рационализаторскую и изобретательскую деятельность, оказывает необходимую поддержку коллегам и сам активно участвует в проектах по оптимизации энергопотребления. Премия имени Черепановых, учрежденная Уральским отделением Российской инженерной академии и Фондом содействия инженерной деятельности имени Черепановых, — это заслуженное признание его профессиональных качеств и ценного вклада в развитие предприятия и отрасли», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Экспертная комиссия высоко оценила проект Андрея Блохина по освоению и применению отечественных реагентов и насосного оборудования в комплексе очистных сооружений ПНТЗ AQA Генезис. Главный энергетик принимал непосредственное участие в проектировании и запуске объекта, который эффективно работает на предприятии с 2020 года. Технические решения комплекса AQA Генезис обеспечивают замкнутую систему оборотного водоснабжения для максимального снижения забора речной воды. Создание комплекса позволило снизить содержание в используемой в цехе воде, потребление которой составляет около 33 тыс. кубометров в сутки, взвешенных веществ — в семь раз, железа — в шесть раз, нефтепродуктов — в более чем 100 раз, и в целом сократить сброс промышленных стоков предприятия на 30%.

Отметим, что Андрей Блохин руководит энергетической службой завода с 2020 года. Помимо комплекса AQA Генезис, при его непосредственном участии были реализованы важные инвестиционные проекты: замена электромашинных преобразователей частоты на статические в трубопрокатном и трубоволочильном цехах, повышение пожарной безопасности завода и другие. В том числе — доведение уровня оборотного водоснабжения ПНТЗ до 95%.
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