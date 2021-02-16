Заместитель главного инженера ПНТЗ стал лауреатом премии имени Черепановых

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Лауреатами престижной премии имени изобретателей Черепановых стали начальник цеха ...19.07.2012 Главный механик ОАО «Северский трубный завод» награжден премией имени Черепановых
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2012. Главный механик ОАО «Северский трубный завод», входящего в Трубную металлургическую ...17.07.2012 Исполнительный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин стал лауреатом премии им. Черепановых
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2012. Исполнительный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин стал лауреатом ...13.04.2012 Управляющий директор ОАО «Северский трубный завод» Михаил Зуев награжден премией им. Черепановых и знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2012. Управляющий директор ОАО «Северский трубный завод», входящего в Трубную ...11.01.2009 Работники ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» удостоены звания лауреатов премии имени изобретателей Черепановых
УрБК, Нижний Тагил, 11.01.2009. Директор по информационным технологиям ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» ...