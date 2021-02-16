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Заместитель главного инженера ПНТЗ стал лауреатом премии имени Черепановых

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Заместитель главного инженера Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) Василий Моргунов стал лауреатом премии имени Черепановых. Награду вручил во время промышленной выставки ИННОПРОМ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает пресс-служба предприятия.

Заместитель главного инженера ПНТЗ стал лауреатом премии имени Черепановых
Фото предоставлено Пресс-службой «ПНТЗ»

В. Моргунов отмечен за освоение производства труб с увеличенной толщиной стенки для изготовления бурильных замков. Он стал автором пяти патентов на новые виды продукции и технологические решения. Также металлург освоил технологию производства нового сортамента непрерывнолитой трубной заготовки, коррозионностойких насосно-компрессорных и обсадных труб с газогерметичными премиальными резьбовыми соединениями.

Премия имени Черепановых присуждается с 1997 года Фондом имени Черепановых. Награды вручаются выдающимся инженерам, внесшим вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии производства. Помимо этого, ее удостаиваются идеологи и организаторы внедрения, совершенствования и популяризации достижений творческой мысли инженерного корпуса Урала.
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