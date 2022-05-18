На ПНТЗ создали и внедрили технологию для более эффективного производства бурильных замков из труб-полуфабрикатов

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в состав Трубной Металлургической Компании) создали технологию и освоили выпуск особо толстостенных труб-полуфабрикатов, предназначенных для производства бурильных замков. Уже изготовлено и отгружено более 3,3 тыс. т новой продукции, сообщает пресс-служба предприятия.Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров сообщил, что трубы-полуфабрикаты изготовлены из легированных хромомолибденовых марок стали, имеют наружный диаметр от 117 до 174 мм и внутренний диаметр от 45 до 85,1 мм. Для их производства используется непрерывнолитая заготовка с минимальным содержанием неметаллических включений. Чтобы освоить новый вид труб, на предприятии разработали особые режимы и маршруты прокатки.«При производстве обеспечивается высокое качество наружной и внутренней поверхности, точность внутреннего и наружного диаметров и заданная толщина стенки. Трубы проходят тщательную визуальную и инструментальную проверку поверхности, геометрических параметров и требуемой макро- и микроструктуры металла», — подчеркнул Владимир Топоров, отметив, что проект, благодаря синергии сотрудников цеха и специалистов технологического управления ПНТЗ, не потребовал дополнительных инвестиций.Ранее на ПНТЗ был освоен выпуск труб повышенной точности длиной до 14 м из марок стали 09Г2С и 20 для предприятий нефтегазохимической промышленности, а также разработаны и изготовлены профильные сварные трубы в патрубках из стали марки E220 с дополнительными требованиями по качеству.