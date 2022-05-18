На ПНТЗ создали и внедрили технологию для более эффективного производства бурильных замков из труб-полуфабрикатов

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...09.03.2022 На ПНТЗ завершился второй этап модернизации оборудования для термической обработки труб
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в Трубную Металлургическую ...20.08.2020 На ПНТЗ разработали новый вид трубной продукции из нержавеющей стали
УрБК, Первоуральск, 20.08.2020. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) разработан и ...10.12.2014 Группа ЧТПЗ провела испытания новой марки стали для нефтегазопроводных труб
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2014. На Первоуральском новотрубном заводе (входит в группу ЧТПЗ) успешно проведены испытания ...24.07.2014 ОАО «ПНТЗ» модернизировало трубопрокатную установку для производства труб
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2014. Первоуральский новотрубный завод (входит в группу ЧТПЗ) модернизировал трубопрокатную ...