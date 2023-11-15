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15.11.2023

ПНТЗ в год 13-летия электросталеплавильного цеха выпустил 13-миллионную тонну стали

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), в год 13-летия электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» выпустил 13-миллионную тонну стали, из которой был отлита непрерывнолитая заготовка (НЛЗ) диаметром 156 мм для производства бесшовных труб в трубопрокатном цехе 8 ПНТЗ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

ПНТЗ в год 13-летия электросталеплавильного цеха выпустил 13-миллионную тонну стали
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

Под руководством сталевара Валерия Осетрова 13-миллионная тонна стали, выпущенная в дуговой сталеплавильной печи сменой «А», прошла обработку на агрегате «ковш-печь» и разлита на машине непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) 1.

Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров сообщил, что прийти к этой впечатляющей цифре помогли вовлеченность и высокая квалификация сотрудников, слаженная работа участков и служб, а также значительные инвестиции в непрерывное развитие сталеплавильного производства, которые за последние пять лет составили более 550 млн руб.

«Достичь высокой производительности цеху помогла модернизация цеха и обновление оборудования, применение передовых технологий позволили существенно увеличить темп и объемы суточного производства, а также качество выпускаемой в ЭСПЦ стали. Цех отличается не только высокой производительностью и высоким качеством заготовки, но и экологичностью — газоочистные сооружения цеха способны улавливать и очищать 99,9% технологической пыли и газов, образующихся при выплавке стали», — подчеркнул Владимир Топоров.

Также в помощь рабочим был создан алгоритм «Цифрового помощника сталевара», интегрировано новое оборудование для поперечного перемещения заготовки в систему МНЛЗ 1, внедрено две установки для подачи порошкового материала на агрегате «печь-ковш», увеличены скоростные характеристики МНЛЗ 1, а также в шлаковом окне печи установлена дополнительная горелка для нагрева и расплавления металлического лома, оставшегося во время плавки в холодной зоне печи.

Цех «Железный Озон 32», за 13 лет работы которого удалось расширить ассортимент выпускаемой непрерывнолитой заготовки до 11 типоразмеров из 167 марок стали, обеспечивает заготовкой Первоуральский новотрубный и Челябинский трубопрокатный заводы (ПНТЗ и ЧТПЗ), входящие в ТМК, а также реализует НЛЗ сторонним потребителям.
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