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ПНТЗ увеличил производительность труда в электросталеплавильном цехе

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) подвел итоги внедрения программы повышения производительности труда в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) «Железный Озон 32». Нововведения, применяемые в рамках концепции бережливого производства, способствовали сокращению времени на бизнес-процессы и значительному снижению трудоемкости операций, сообщает пресс-служба предприятия.

Достижению результатов помогло дополнительное обучение сотрудников инструментам бережливого производства, а также реализация ряда мероприятий, разработанных совместно с внешними экспертами — специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

ПНТЗ увеличил производительность труда в электросталеплавильном цехе
Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»

В числе реализованных инициатив — регламентация процесса приема и сдачи рабочей смены и внедрение системы премирования сотрудников на складе резервного хранения лома, оптимизация работы оборудования ЭСПЦ за счет изменения настроек. Дополнительный эффект ожидается от внедрения оборудования для автоматизации транспортировки электродов, аэратора для более быстрого охлаждения огнеупорных материалов дуговой сталеплавильной печи с целью проведения ремонтов, разогревающего стенда для соблюдения оптимального температурного режима нагрева огнеупоров, а также усовершенствованных инструментов для ремонтных служб.

«Синергия компетенций сотрудников предприятия и внешних экспертов за короткий срок повысила эффективность электросталеплавильного производства ПНТЗ. После полугодовой совместной деятельности с РЦК предприятие переходит на этап самостоятельной работы и закрепление полученного результата, а также тиражирование полученных практик на другие подразделения. В 2023 году проект охватит службу отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов ЭСПЦ «Железный Озон 32», трубоволочильные и баллонный цехи», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Программа, направленная на повышение производительности труда на ПНТЗ, рассчитана до 2025 года и будет масштабирована на все производственные площадки предприятия.

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