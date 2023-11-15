На ПНТЗ внедрили уникальную технологию производства сборных валков

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), разработал и внедрил у себя уникальную технологию производства сборных валков, позволяющую трубопрокатному стану работать бесперебойно. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.«Уникальная в своем роде разработка позволяет в том числе повысить надежность работы цеха за счет бесперебойной работы стана», — цитирует пресс-служба управляющего директора ПНТЗ Владимира Топорова.Новая технология внедрена в трубопрокатном цехе № 1 на калибровочном стане, который установлен в линии агрегатов горячей прокатки. Цеху ежегодно требуется 60 таких сборных валков — по ним прокатываются трубы, и валки формируют нужный диаметр. Трубопрокатный цех № 1 изготавливает более 1 тыс. 500 труб различных размеров, типов и марок из 142 марок стали для различных отраслей.Новые валки производятся силами самого завода, ноу-хау снизило затраты предприятия на покупку деталей.«Металлурги регулярно делятся своими идеями технического, организационного или управленческого характера и активно внедряют их в цехах. Предприятие поощряет это стремление, ведь оно приносит ощутимый бизнес-эффект, а постоянное совершенствование — залог успеха компании», — отметил Владимир Топоров.