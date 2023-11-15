На ПНТЗ внедрили уникальную технологию производства сборных валков

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...04.10.2023 ПНТЗ внедрил систему видеонаблюдения за перемещением грузов
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...23.03.2023 ПНТЗ сократил энергопотребление за счет модернизации освещения в цехах
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...18.05.2022 ПНТЗ отгрузил первые 130 т труб повышенной точности в Республику Татарстан
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...24.07.2014 ОАО «ПНТЗ» модернизировало трубопрокатную установку для производства труб
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2014. Первоуральский новотрубный завод (входит в группу ЧТПЗ) модернизировал трубопрокатную ...