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В Магнитогорске готовятся к празднованию Дня машиностроителя

УрБК, Магнитогорск, 27.09.2024. В Магнитогорске к празднованию Дня машиностроителя готовятся ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Объединенная сервисная компания» и ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков». Все подразделения обеспечивают бесперебойную работу металлургического комплекса ММК, осуществляя техническое обслуживание и ремонт технологических агрегатов, изготавливая новые запасные части и сменное оборудование для них.

В пресс-службе ПАО «ММК» рассказали, что в настоящее время в ООО «МРК» при поддержке Фонда развития промышленности реализуются сразу два крупных инвестиционных проекта. Один из них — строительство цеха литейно-кузнечной продукции, завершить которое планируется в четвертом квартале 2026 года. Новое производство ориентировано на выпуск импортозамещающей машиностроительной продукции для рынков России и стран СНГ.

«Цех будет полного производственного цикла, ориентированный на выпуск кованых рабочих валков для станов холодной прокатки, кованых опорных валков для станов холодной и горячей прокатки, крупногабаритных поковок с развесом слитка до 120 т. Цех на 100% закроет потребности комбината в кованых рабочих валках для станов холодной прокатки и кованых опорных валках для станов холодной и горячей прокатки, за исключением валков стана 5000. Кроме того, новое производство будет поставлять продукцию другим предприятиям российской металлургической отрасли, снизив долю импорта по кованным валкам с 80% до 30%. Объем инвестиций в проект составит более 14 млрд руб.», — уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что второй проект Механоремонтного комплекса — строительство цеха машиностроительной продукции, в котором будут выпускать нестандартное оборудование тяжелого машиностроения, с акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортное оборудование. Всего цех сможет изготавливать более 10 тыс. т конкурентоспособной машиностроительной продукции в год. Объем инвестиций в этот проект превысит 5 млрд руб.

Крупное новое производство появится и в ЗАО «МЗПВ». Завод также при поддержке ФРП строит на площадке Индустриального парка ММК цех стальных валков с объемом вложений около 12 млрд руб.

Производительность нового цеха составит 16,2 тыс. в год импортозамещающей продукции — опорных стальных валков для листовых станов горячей прокатки 2000 и 2500, а также рабочих валков для станов 5000 г/п. На сегодняшний день такая продукция в России практически не производится, поэтому мощности нового цеха рассчитаны на удовлетворение потребностей не только ММК, но и других ведущих производителей металлопродукции.

Добавим, что ООО «МРК» — одно из ведущих машиностроительных предприятий на Южном Урале и один из крупнейших производителей технологического оборудования для металлургической и горнодобывающей отраслей в России. Механоремонтный комплекс ММК обеспечивает непрерывность металлургического производства комбината и занимает прочные позиции на рынке машиностроительной продукции страны, поставляя оборудование и запасные части для предприятий черной металлургии России.
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