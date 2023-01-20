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Группа ММК запустила строительство цеха литейно-кузнечной продукции за 14 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 11.07.2023. На базе ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК») будет реализован проект по созданию современного импортозамещающего производства. На нем будут выпускаться кованые рабочие валки для станов холодной прокатки (РВХП), кованые опорные валки для станов холодной и горячей прокатки (ОВХиГП), а также крупногабаритные поковки, сообщает пресс-служба ММК.

В строительство вложат более 14 млрд руб. Мощность цеха составит примерно 24 тыс. т изделий в год. Новое производство позволит создать свыше 700 рабочих мест. Из них примерно 350 — высокопроизводительные.

Первая очередь проекта будет реализована во II квартале 2025 года. Полностью завершить проект планируется в IV квартале 2026 года. Основными потребителями новой продукции Механоремонтного комплекса станут крупные металлургические предприятия, в числе которых ММК, «Северсталь», НЛМК, ЕВРАЗ, «Мечел», ЧТПЗ и «Красный октябрь».

«Более 80% отечественного рынка кованых рабочих и опорных валков в настоящее время занимают зарубежные производители. После выхода проекта на полную производственную мощность доля импорта на рынке РФ по кованым валкам составит не более 30%», — отметил директор ООО «МРК» Олег Ширяев.

Новый цех литейно-кузнечной продукции будет включать в себя литейный участок для производства слитков, кузнечнопрессовый участок для производства поковок, участок термической обработки для термообработки поковок и готовых кованых валков, участок механической обработки для черновой, чистовой и шлифовальной обработки кованых валков.

Основной инвестор проекта — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Также льготный заем Механоремонтному комплексу предоставит Фонд развития промышленности РФ. В рамках промышленной выставки ИННОПРОМ-2023, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, МРК подписал соглашение с Фондом о выделении льготного займа на 5 млрд руб. под 1% годовых по программе «Приоритетные проекты». Подписи под документом в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера поставили директор Механоремонтного комплекса Олег Ширяев и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Проектно-изыскательские работы предстоит выполнить Государственному научному центру ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина». Соответствующий договор с его генеральным директором Виктором Семеновым также был подписан в ходе форума. В церемонии подписания участвовал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Привлечение займа Фонда развития промышленности и высокое качество проектных работ ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» позволит Механоремонтному комплексу в предельно сжатые сроки создать новый цех с полным циклом производства.
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